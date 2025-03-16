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صور من ملعب البصرة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة العراق والكويت
رياضة
2025-03-16 | 05:00
المصدر:
السومرية نيوز
1,515 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
نفذت
قيادة شرطة
محافظة
البصرة
، اليوم الاحد، ممارسة أمنية ضمن خطة تأمين مباراة
المنتخب الوطني
ونظيره
الكويتي
، التي ستقام في
مدينة
البصرة
الرياضية يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات
كأس العالم
.
وذكرت
وزارة الداخلية
في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن خلال هذا الحدث الرياضي، عبر انتشار القوات الأمنية، وتنسيق عمليات التفتيش، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين".
وأضاف أن "هذه الجهود تأتي في إطار التأكيد على جاهزية
الأجهزة الأمنية
لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وإبراز الصورة الحضارية لمحافظة
البصرة
كوجهة رياضية آمنة".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
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