صور من ملعب البصرة.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة العراق والكويت

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن خلال هذا الحدث الرياضي، عبر انتشار القوات الأمنية، وتنسيق عمليات التفتيش، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين".وأضاف أن "هذه الجهود تأتي في إطار التأكيد على جاهزية لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وإبراز الصورة الحضارية لمحافظة كوجهة رياضية آمنة".