كارفاخال يبشر جماهير ريال مدريد

واستطاع كارفاخال إكمال مران بعد 163 يوما من الغياب عن ، وبدء عملية استعادة إيقاع اللعب بالكرة.وكتب كارفاخال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "ما كنتم تفتقدونه"، مرفقا بهذه العبارة صورة لغرف تغيير الملابس في ، حيث يوجد حذاؤه وكذلك عشب الملعب الذي خاض عليه أول مران له بالمدينة الرياضية الخاصة بالميرينجي.وأصيب اللاعب الدولي قبل 5 أشهر و12 يوما خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة في ملعب برنابيو، أثناء محاولته إبعاد الكرة لكنه ركل الهواء أثناء صراع على الكرة مع المهاجم وزميل المنتخب يريمي .وأجرى كارفاخال جراحة لعلاج قطع الرباط الصليبي والرباط الجانبي والأوتار المأبضية، وبدأ رحلة مضنية للتعافي من أجل العودة إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2024-2025.