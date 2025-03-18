تيشيرتات وأعلام.. حملات تحفيزية للجماهير خلال مباراة الكويت في البصرة

ومن المقرر أن يتم توزيع التيشيرتات والأعلام على الجماهير من قبل كادر العراقية، وذلك في يوم المباراة المرتقبة بين منتخبنا الوطني ونظيره .وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الحضور الجماهيري ودعم خلال المواجهة، مما يسهم في خلق أجواء حماسية تعكس روح الانتماء والتشجيع للمنتخب الوطني.يذكر أن منتخبنا الوطني يحتل المركز الثاني برصيد (11) نقطة في ترتيب ، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة لتعزيز فرصه في التأهل إلى نهائيات ، والمنافسة على الصدارة.