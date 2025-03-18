تفاصيل تدريبات المنتخب العراقي في البصرة

وسيلاقي منتخب أسود الرافدين
منتخبي الأزرق والفدائي يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي في إطار الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، في البصرة
والعاصمة الأردنية عمان.
وخاض منتخب العراق
يوم أمس (اليوم الثاني) وحدة تدريبية جديدة في البصرة
، إذ شهدت تدريبات مكثفة بمشاركة 25 لاعبًا، وهم: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم
، كميل سعدي، مناف يونس، أُكام هاشم، مهند علي، علي جاسم
، هارون أحمد، يوسف أمين، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، بيتر كوركيس، أمجد عطوان، ريبين سولاقا، أيمن حسين، أسامة رشيد
، لوكاس شليمون، آلاي فاضل، أمير العماري، علي يوسف، محمد الطائي، حسين علي، ماركو فرج، وفرانس ضياء.
ويحضر في تدريبات الأسود كل من رئيس الاتحاد العراقي
لكرة القدم عدنان
درجال وعضو المكتب التنفيذي أحمد الموسوي، إلى جانب رئيس الاتحاد الفرعي في البصرة
بدر ناصر، إذ يشرف الاتحاد العراقي
على التدريبات لتوفير كل سبل النجاح ولكي تجرى بانسيابية كبيرة.
وفي تدريبات اليوم الثلاثاء، سيشارك فيها لأول مرة كل من محترف فيكتوريا بلزن التشيكي ميرخاس دوسكي، إضافة إلى وصول محترف ستوك سيتي الإنجليزي علي الحمادي، ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، إذ وصل الثلاثي تباعًا يوم أمس الإثنين.
صفوف منتخب العراق تكتمل اليوم بالتحاق لاعبين جديدين
وستكتمل صفوف أسود الرافدين
بالتحاق محترف ماريبور السلوفيني آدم رشيد
ومحترف ويسترن الأسترالي شربل شمعون، ليصبح عدد اللاعبين 30 لاعبًا، حيث سيشارك آدم رشيد
في التدريبات اليوم دون حسم مسألة مشاركة اللاعب شربل شمعون.
وستشهد تدريبات اليوم أيضًا بعض التوجيهات التكتيكية من المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ تتعلق بخطة وأسلوب لعب المنتخب الكويتي، وتحليل رقمي وفني يتعلق بلاعبي الأزرق خلال مبارياته السابقة في التصفيات وبطولة كأس الخليج.
يُذكر أن منتخب العراق
يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا
المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث حصد 3 انتصارات وتعادلين، وخسر في مباراة واحدة فقط بعد مرور 6 جولات.