تفاصيل تدريبات المنتخب العراقي في البصرة

وسيلاقي منتخب أسود منتخبي الأزرق والفدائي يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي في إطار الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، في والعاصمة الأردنية عمان.وخاض منتخب يوم أمس (اليوم الثاني) وحدة تدريبية جديدة في ، إذ شهدت تدريبات مكثفة بمشاركة 25 لاعبًا، وهم: جلال حسن، أحمد باسل، ، كميل سعدي، مناف يونس، أُكام هاشم، مهند علي، ، هارون أحمد، يوسف أمين، أحمد يحيى، إبراهيم بايش، بيتر كوركيس، أمجد عطوان، ريبين سولاقا، أيمن حسين، أسامة ، لوكاس شليمون، آلاي فاضل، أمير العماري، علي يوسف، محمد الطائي، حسين علي، ماركو فرج، وفرانس ضياء.ويحضر في تدريبات الأسود كل من رئيس لكرة القدم درجال وعضو المكتب التنفيذي أحمد الموسوي، إلى جانب رئيس الاتحاد الفرعي في بدر ناصر، إذ يشرف على التدريبات لتوفير كل سبل النجاح ولكي تجرى بانسيابية كبيرة.وفي تدريبات اليوم الثلاثاء، سيشارك فيها لأول مرة كل من محترف فيكتوريا بلزن التشيكي ميرخاس دوسكي، إضافة إلى وصول محترف ستوك سيتي الإنجليزي علي الحمادي، ومحترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، إذ وصل الثلاثي تباعًا يوم أمس الإثنين.وستكتمل صفوف أسود بالتحاق محترف ماريبور السلوفيني آدم ومحترف ويسترن الأسترالي شربل شمعون، ليصبح عدد اللاعبين 30 لاعبًا، حيث سيشارك آدم في التدريبات اليوم دون حسم مسألة مشاركة اللاعب شربل شمعون.وستشهد تدريبات اليوم أيضًا بعض التوجيهات التكتيكية من المدرب الإسباني خيسوس كاساس، إذ تتعلق بخطة وأسلوب لعب المنتخب الكويتي، وتحليل رقمي وفني يتعلق بلاعبي الأزرق خلال مبارياته السابقة في التصفيات وبطولة كأس الخليج.يُذكر أن منتخب يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث حصد 3 انتصارات وتعادلين، وخسر في مباراة واحدة فقط بعد مرور 6 جولات.