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كم سيغيب كاسادو عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة الاصابة

رياضة

2025-03-18 | 11:38
كم سيغيب كاسادو عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة الاصابة
139 شوهد

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء، طبيعة إصابة لاعبه على خط الوسط الدولي الإسباني مارك كاسادو ومدة غيابه عن الملاعب.

وقد شارك كاسادو بشكل أساسي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي حسمها النادي الكتالوني بنتيجة 4-2، ليتصدر ترتيب الليغا مجددا.

وأعلن برشلونة في بيان نشره أمس الاثنين، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة كاسادو في أربطة الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى خطورة حالته.

وعلى ضوء ذلك، قرر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء أليكس غارسيا، لاعب وسط باير ليفركوزن، ليكون بديلا لمارك كاسادو في معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.


وفي بيان جديد اليوم الثلاثاء، قال برشلونة: "أجريت صباح اليوم المزيد من الفحوصات على لاعب الفريق الأول مارك كاسادو، وتأكد أنه يعاني من تمزق جزئي في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى".

وأضاف بيان برشلونة: "سيتبع اللاعب علاجا تحفظيا، ومن المتوقع أن تكون فترة غيابه حوالي شهرين".

وقد خاض كاسادو مع برشلونة 36 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدف واحد وقدم ست تمريرات حاسمة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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برشلونة

كاسادو

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