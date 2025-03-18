كم سيغيب كاسادو عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة الاصابة

وقد شارك كاسادو بشكل أساسي في مباراة برشلونة وأتلتيكو الأحد الماضي ضمن منافسات ، والتي حسمها بنتيجة 4-2، ليتصدر ترتيب مجددا.وأعلن برشلونة في بيان نشره أمس الاثنين، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة كاسادو في أربطة الركبة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى خطورة حالته.وعلى ضوء ذلك، قرر دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء غارسيا، لاعب وسط ، ليكون بديلا لمارك كاسادو في معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة هولندا في ربع نهائي الأوروبية.وفي بيان جديد اليوم الثلاثاء، قال برشلونة: "أجريت صباح اليوم المزيد من الفحوصات على لاعب الفريق الأول مارك كاسادو، وتأكد أنه يعاني من تمزق جزئي في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى".وأضاف بيان برشلونة: "سيتبع اللاعب علاجا تحفظيا، ومن المتوقع أن تكون فترة غيابه حوالي شهرين".وقد خاض كاسادو مع برشلونة 36 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدف واحد وقدم ست تمريرات حاسمة.