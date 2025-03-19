Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يعلق على ما يجري في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منتخب الأردن يتلقى اخبار سارة قبل مواجهة فلسطين

رياضة

2025-03-19 | 04:03
منتخب الأردن يتلقى اخبار سارة قبل مواجهة فلسطين
1,247 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

واصل منتخب الأردن استعداداته المكثفة استعدادًا للمواجهة المرتقبة والصعبة، التي تجمعه مع ضيفه الفلسطيني يوم غد الخميس على استاد عمان الدولي، في الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتكتسي المواجهة المرتقبة بأهمية خاصة وكبيرة، نظرًا لحاجة المنتخبين للفوز ولا سواه، إذا ما أرادا المحافظة على ما تبقى من آمالهما في المنافسة، سواء عن طريق التأهل المباشر إلى كأس العالم أو من خلال التأهل للملحق.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه العراق بـ 11، والأردن بـ 9، وعُمان بـ 6، والكويت بـ 4، وأخيرًا فلسطين بـ 3 نقاط.

وتجرع منتخب الأردن في الساعات الماضية دفعتين معنويتين في توقيت مهم، ستعززان من قوة حضور اللاعبين في مواجهتهم المرتقبة أمام فلسطين.

الأمير علي يتابع تدريبات منتخب الأردن
حرص الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على حضور تدريب النشامى، والذي أقيم على ملعب البترا.

ويأتي حضور الأمير لتدريبات لاعبي الأردن التي تسبق موعد المباراة بعدة أيام، تأكيدًا على أهمية لقاء الخميس، وبأنه لا يقل أهمية عن اللقاء أمام كوريا الجنوبية المقرر يوم 25 مارس/ آذار المقبل، ولا بد من التركيز والجدية.

وعادة ما يشكل حضور الأمير لتدريبات المنتخب مصدر سعادة كبيرة للاعبين، ويشعرهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ما يدفعهم لتقديم أقصى مجهودات العطاء في سبيل تحقيق الفوز.

موسى التعمري بقمة الجاهزية للقاء فلسطين
ما أفرح لاعبي منتخب الأردن ومن ورائهم جماهيرهم، المشاركة الفاعلة للنجم موسى التعمري في التدريب الذي أقيم الليلة الماضية، حيث كان لحضوره أثر بالغ على الروح المعنوية للاعبين.

وغاب التعمري عن مباراة فريقه ستاد رين الأخيرة في الدوري الفرنسي لشعوره بشد عضلي، ما أظهر العديد من التكهنات بشأن إمكانية مشاركته في مباراة فلسطين من عدمها.

وبعد مشاركته الفاعلة في تدريب أمس، فإن التعمري أصبح في أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة فلسطين، وسيشكل مصدر القوة الهجومية الأبرز في المباراة التي سيغيب عنها الجناح المهاجم علي علوان بسبب الإصابة.

وتعد مشاركة التعمري أمام فلسطين مكسبًا لمنتخب الأردن في هذه المباراة على وجه التحديد، والتي تعد مفصلية له، فالفوز سيرفع من معنويات اللاعبين ويعزز ثقتهم بأنفسهم قبل الذهاب إلى كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

منتخب الأردن يتلقى اخبار سارة

مواجهة فلسطين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ليث حسين: هدفي على إسبانيا كان سبب زواجي وهذا سبب تسميتي بـ"مارادونا العراق"
04:42 | 2025-03-19
بعد الإصابة.. علي الحمادي يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية
04:13 | 2025-03-19
كم سيغيب كاسادو عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة الاصابة
11:38 | 2025-03-18
رونالدو سيصبح رئيس البرتغال.. تصريح مثير من خصم كريستيانو!
10:28 | 2025-03-18
قبيل مواجهة الخميس.. لغة الأرقام تبشر أسود الرافدين أمام الكويت
10:05 | 2025-03-18
منتخب الكويت يحط رحاله في البصرة استعدادا لمواجهة اسود الرافدين
09:48 | 2025-03-18
ما حقيقة اعلان عطلة يوم الخميس المقبل في العراق؟
53.05%
13:26 | 2025-03-17
ما حقيقة اعلان عطلة يوم الخميس المقبل في العراق؟
13:26 | 2025-03-17
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
15.3%
08:00 | 2025-03-18
رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت
08:00 | 2025-03-18
غداً.. توجيه من السوداني لكل الوزارات
9.04%
13:08 | 2025-03-17
غداً.. توجيه من السوداني لكل الوزارات
13:08 | 2025-03-17
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
8.64%
02:35 | 2025-03-18
البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل
02:35 | 2025-03-18
مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة
7.46%
13:38 | 2025-03-18
مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة
13:38 | 2025-03-18
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
6.52%
06:44 | 2025-03-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز
06:44 | 2025-03-19
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
Play
مدن واسواق واسط تستقطب السياح الايرانيين‎.. فيديو
06:12 | 2025-03-19
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
Play
بالفيديو: شركة ادوية سامراء تشكو "تهميش" وزارة الصحة لها وتفضيل المستورد‎
05:11 | 2025-03-19
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
Play
المجمعات السكنية حلم صعب المنال‎.. فيديو
04:10 | 2025-03-19
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
Play
مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎
03:09 | 2025-03-19
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
Play
التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)
15:18 | 2025-03-18
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
Play
وقفة احتجاجية في البصرة تنديداً بأفعال الحكومة السورية
14:45 | 2025-03-18
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
Play
إهمال وسوء خدمات... سكان "سبع قصور" يطالبون باقالة مدير بلدية الشعب
09:03 | 2025-03-18
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
Play
تجريف الأراضي يُفقد ميسان ثلثي مساحاتها الخضراء!
09:01 | 2025-03-18
متنفذون يستولون على المناطق الترفيهية في الرمادي
Play
متنفذون يستولون على المناطق الترفيهية في الرمادي
08:56 | 2025-03-18
لتاخره على رحلته.. شاهد ما فعله شاب بمطار دبلن
Play
لتاخره على رحلته.. شاهد ما فعله شاب بمطار دبلن
06:54 | 2025-03-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.