منتخب الأردن يتلقى اخبار سارة قبل مواجهة فلسطين

وتكتسي المواجهة المرتقبة بأهمية خاصة وكبيرة، نظرًا لحاجة المنتخبين للفوز ولا سواه، إذا ما أرادا المحافظة على ما تبقى من آمالهما في المنافسة، سواء عن طريق التأهل المباشر إلى أو من خلال التأهل للملحق.ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه بـ 11، والأردن بـ 9، وعُمان بـ 6، والكويت بـ 4، وأخيرًا فلسطين بـ 3 نقاط.وتجرع منتخب في الساعات الماضية دفعتين معنويتين في توقيت مهم، ستعززان من قوة حضور اللاعبين في مواجهتهم المرتقبة أمام فلسطين.حرص الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد لكرة القدم على حضور تدريب النشامى، والذي أقيم على ملعب البترا.ويأتي حضور الأمير لتدريبات لاعبي التي تسبق موعد المباراة بعدة أيام، تأكيدًا على أهمية لقاء الخميس، وبأنه لا يقل أهمية عن اللقاء أمام كوريا الجنوبية المقرر يوم 25 مارس/ آذار المقبل، ولا بد من التركيز والجدية.وعادة ما يشكل حضور الأمير لتدريبات المنتخب مصدر سعادة كبيرة للاعبين، ويشعرهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ما يدفعهم لتقديم أقصى مجهودات العطاء في سبيل تحقيق الفوز.ما أفرح لاعبي منتخب ومن ورائهم جماهيرهم، المشاركة الفاعلة للنجم موسى التعمري في التدريب الذي أقيم الليلة الماضية، حيث كان لحضوره أثر بالغ على الروح المعنوية للاعبين.وغاب التعمري عن مباراة فريقه ستاد رين الأخيرة في الدوري الفرنسي لشعوره بشد عضلي، ما أظهر العديد من التكهنات بشأن إمكانية مشاركته في مباراة فلسطين من عدمها.وبعد مشاركته الفاعلة في تدريب أمس، فإن التعمري أصبح في أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة فلسطين، وسيشكل مصدر القوة الهجومية الأبرز في المباراة التي سيغيب عنها الجناح المهاجم علي علوان بسبب الإصابة.وتعد مشاركة التعمري أمام فلسطين مكسبًا لمنتخب في هذه المباراة على وجه التحديد، والتي تعد مفصلية له، فالفوز سيرفع من معنويات اللاعبين ويعزز ثقتهم بأنفسهم قبل الذهاب إلى كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها.