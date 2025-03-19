بعد الإصابة.. علي الحمادي يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية

وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات مونديال 2026، يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي، إذ ستقام المواجهة الأولى في والثانية في .وقال الحمادي في تصريح نشره لكرة القدم: "قبل 5 أيام تعرضت للإصابة في مباراة فريقي ستوك سيتي أمام ميلوول وحدثت في أول خمس دقائق من المباراة، شعرت بآلام في العضلة ورغم ذلك أكملت المباراة حتى الدقيقة 60 وبعدها غادرت الملعب دون أن أعرف حجم الإصابة".وأضاف: "بعد يوم واحد تفاقمت الإصابة وعند المجيء إلى حاولت أن أجهز نفسي لمباراة وأجريت المزيد من الفحوص والإجراءات لتخفيف الألم قليلا، لكن الجهاز الطبي أكد حاجتي إلى الخضوع للراحة وبعدها البدء بعملية التأهيل لتخطي الإصابة وهذا الأمر يتطلب الفريق الطبي الخاص بي في إنجلترا".وتابع: "أتمنى التوفيق لزملائي اللاعبين والمدربين وجميع الإداريين الحاضرين هنا في المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي وإن شاء الله سيتمكنون من تحقيق الفوز في مباراتي وفلسطين، شاهدت الفريق العراقي وتحضيراته للمباراة والحمد لله كل الأمور تسير على ما يرام والجميع أبدى جاهزيته لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".وفي رسالته للجماهير العراقية، أكد علي الحمادي بالقول: "أعتذر لأنني لن أتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة ولكن أتمنى التوفيق للجميع وسأكون مشجعا للمنتخب العراقي وسأسانده بقلبي، كنت أتمنى رؤية الجماهير وهي تساندنا في الملعب ولكن نادي ستوك سيتي طلب مني العودة لإكمال العلاج من الإصابة وأتمنى رؤيتكم قريبا".وفي السياق، قال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد رياض هادي: "اللاعب علي الحمادي في حال مشاركته في مباراة ، فإنه سيتأثر بشكل كبير جداً وسيكون مهدداً بالغياب لمدة شهرين كاملين، لذلك فضل المدرب خيسوس كاساس بأن يمنحه الوقت الكافي للعلاج وقرر أيضا الاعتماد على الأسماء الموجودة ولن يضيف أي لاعب آخر للقائمة النهاية للمنتخب العراقي".وسبق للحمادي (23 عاما) أن مثل المنتخب العراقي في 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف ومثل منتخب الأولمبي في مباراتين وسجل هدفا أيضا.