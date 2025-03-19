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ليث حسين: هدفي على إسبانيا كان سبب زواجي وهذا سبب تسميتي بـ"مارادونا العراق"
رياضة
2025-03-19 | 04:42
المصدر:
السومرية نيوز
1,248 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
كشف نجم
المنتخب الوطني
العراقي السابق، ليث حسين، تفاصيل جديدة عن حياته العائلية وزواجه بعد هدفه في مرمى المنتخب الاسباني بكأس العالم للشباب عام 1989، فيما أكد المدرب عمو بابا أفضل مدرب بتاريخ
العراق
.
وقال حسين خلال استضافته في برامج "ليلة رمضانية" على قناة
السومرية
، انه "مع اهله تقدم الى الزواج، لكن جيرانه رفض بسبب عدم معرفتهم بكرة القدم آنذاك"، مبينا، انه في بطولة
كأس العالم
للشباب عام 1989 وبعد تسجيلي في مرمى المنتخب الاسباني وتمييزي في البطولة، حصلت تدخلات من اجل الموافقة على الزواج، وهذا ما حصل وتمت الموافقة، حيث ان عمي (والد زوجتي) كان يشاهد البطولة".
وتطرق النجم العراقي، الى الفرق بين الجيل الحالي والسابق، حيث يبين ان التسويق والاعلانات والاستثمارات كانت سبب في ثراء الجيل الحالي من واللاعبين، أما في السابق فكان العالم متجه نحو الحروب، لافتا الى ان الرياضة كانت تحكم بالحديد والنار قبل 2003 واحترام الخارج كان أفضل من الداخل".
وكشف ليث حسين خلال حديثه لبرنامج "ليلة رمضانية" سر تسميته "مارادونا العراق"، إذ قال ان المعلق رعد في التليفزيون العراقي أول من اطلاقها، واستمرت التسمية سبب مراوغتي الجيدة وعدم قطع الكرة، مشيرا الى ان المدرب عمو بابا أفضل مدرب بتاريخ
العراق
.
وليث حسين، هو واحد من أبرز نجوم الكرة العراقية في العقد الاخير من القرن الماضي، ومن مواليد
بغداد
1968، ومثل المنتخبات الوطنية، فضلا عن اندية
الرشيد
(الكرخ حاليا)، والزوراء، بالإضافة إلى مشوار احترافي في العديد من الاندية العربية والدولية.
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ليث حسين
هدفي على إسبانيا كان سبب زواجي
"مارادونا العراق"
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