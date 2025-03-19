وقال حسين خلال استضافته في برامج "ليلة رمضانية" على قناة ، انه "مع اهله تقدم الى الزواج، لكن جيرانه رفض بسبب عدم معرفتهم بكرة القدم آنذاك"، مبينا، انه في بطولة للشباب عام 1989 وبعد تسجيلي في مرمى المنتخب الاسباني وتمييزي في البطولة، حصلت تدخلات من اجل الموافقة على الزواج، وهذا ما حصل وتمت الموافقة، حيث ان عمي (والد زوجتي) كان يشاهد البطولة".وتطرق النجم العراقي، الى الفرق بين الجيل الحالي والسابق، حيث يبين ان التسويق والاعلانات والاستثمارات كانت سبب في ثراء الجيل الحالي من واللاعبين، أما في السابق فكان العالم متجه نحو الحروب، لافتا الى ان الرياضة كانت تحكم بالحديد والنار قبل 2003 واحترام الخارج كان أفضل من الداخل".وكشف ليث حسين خلال حديثه لبرنامج "ليلة رمضانية" سر تسميته "مارادونا العراق"، إذ قال ان المعلق رعد في التليفزيون العراقي أول من اطلاقها، واستمرت التسمية سبب مراوغتي الجيدة وعدم قطع الكرة، مشيرا الى ان المدرب عمو بابا أفضل مدرب بتاريخ .وليث حسين، هو واحد من أبرز نجوم الكرة العراقية في العقد الاخير من القرن الماضي، ومن مواليد 1968، ومثل المنتخبات الوطنية، فضلا عن اندية (الكرخ حاليا)، والزوراء، بالإضافة إلى مشوار احترافي في العديد من الاندية العربية والدولية.