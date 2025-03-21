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انتكاسة جديدة تضرب برشلونة.. 9 غيابات محتملة

رياضة

2025-03-21 | 08:19
انتكاسة جديدة تضرب برشلونة.. 9 غيابات محتملة
924 شوهد


تعرض برشلونة لانتكاسة جديدة قبل 6 أيام من مباراته المؤجلة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني يوم الخميس المقبل.

وأصبح باو كوبارسي مدافع برشلونة أحدث المنضمين لقائمة المصابين بصفوف الفريق الكتالوني، بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمس الخميس.

وغادر كوبارسي الملعب مصابا في أواخر الشوط الأول من مباراة هولندا وإسبانيا التي انتهت 2-2، حيث سقط أرضا في الدقيقة 38 بسبب التواء في الكاحل الأيمن، ثم غادر الملعب برفقة الأطباء.

وخرج لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، ليكشف تفاصيل إصابة كوبارسي بقوله: "يُعاني من مشكلة، لا تبدو خطيرة، وقد يشارك في مباراة الأحد، لكننا لن نخاطر به، وسنستدعي ماريو جيلا لأن روبن لو نورماند يُعاني أيضًا من إصابة خطيرة".

وبذلك قد يفقد هانز فليك، مدرب برشلونة، ركيزته الدفاعية الأساسية في مباراة أوساسونا، في الوقت الذي يغيب فيه أيضا قلب الدفاع الآخر إينيغو مارتينيز بسبب تعرضه لالتهاب داخلي في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى.

وسيكون ذلك بمثابة انتكاسة جديدة تُضاف إلى الغيابات المتوقعة للمدافع الأوروغواياني دونالد أراوخو والبرازيلي رافينيا، بسبب احتمالية عودتهما متأخرًا من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي الوقت نفسه، سيفقد برشلونة خدمات مارك كاسادو لاعب وسط الفريق بسبب تعرضه أيضا لإصابة بتمزق جزئي في الرباط الجانبي خلال المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد.

وقد يفقد برشلونة أيضا خدمات بعض اللاعبين الشباب خلال مواجهة أوساسونا، لتواجد كل من جيرارد مارتن وفيرمين لوبيز وبابلو توري مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، وهيكتور فورت مع فريق تحت 19 عاما.

يذكر أن برشلونة كان قد طلب تغيير موعد مباراته المؤجلة ضد أوساسونا بسبب ضيق الوقت بين نهاية فترة العطلة الدولية والمواجهة، لكن طلبه قوبل بالرفض.
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