نبأ محبط لبايرن ميونخ والسبب نوير

وقال الفريق البافاري، في بيان على موقعه الرسمي: "بدأ نوير بالفعل تدريبات التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق خلال مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن".وكان لاعبو غير الدوليين في أجازة لمدة أسبوع، ولكن نوير، الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي، تدرب بشكل منفرد مرة أخرة بعدما أصيب قبل أسبوعين أثناء مواجهة في دوري أبطال أوروبا.وأضاف: "سيحصل نوير الآن على استراحة أخرى من التدريبات في الأيام المقبلة بسبب تعرضه لرد فعل تحسسي في عضلات الساق".وأصيب الحارس الألماني بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى خلال مواجهة مطلع مارس/ آذار الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان يطمح الحارس الألماني صاحب الـ38 عاما في العودة إلى المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية، قبل أن يتعرض لنكسة جديدة.وتولى جوناس أوربيج، المنضم للفريق في يناير/كانون الثاني، حراسة مرمى الفريق في المباريات الماضية بدلا من نوير المصاب، ولكن حارس المنتخب الألماني تحت 21 عاما يعاني من إصابة في القدم.