خطوة واحدة تفصل أرنولد عن ريال مدريد

وارتبط اسم أرنولد، بالرحيل إلى صفوف ، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر حسب العديد من التقارير الصحفية.وكثف جهوده لإقناع أرنولد بالتجديد أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، لكن اللاعب رفض مما عزز أنباء انتقاله إلى .وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن أتم اتفاقه مع أرنولد بنسبة كبيرة، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي.وأكدت الصحيفة، أن اللاعب متحمس لخوض تحدٍ جديد في ، ولن يغير رأيه، حيث ينظر إليه في بأنه البديل المثالي لداني كارفاخال.ورغم أن مسيرة كارفاخال لازالت ممتدة في ، إلا أن النادي الإسباني مصمم على ضم أرنولد، لخلق مزيد من التنافسية داخل الفريق.