رونالدو يكشف شرطه للزواج من جورجينا

وقال إن هذا القرار مؤجل حتى يحين الوقت المناسب الذي وصفه بـ"تلك اللحظة".وقال (40 عاماً)، المرتبط بجورجينا (31 عاماً) منذ عام 2016، إن الزواج قادم لا محالة لكنه ينتظر التوقيت المثالي.ورغم ارتباطهما العاطفي الطويل وإنجابهما ابنتين، ألانا البالغة من العمر سبع سنوات، وبيلا ذات العامين، بالإضافة إلى رعاية جورجينا لأطفاله الثلاثة الآخرين من علاقات سابقة، لم يؤكد الثنائي رسمياً إن كانا قد خطبا بالفعل.من جانبها، أوضحت جورجينا في برنامجها الواقعي على "نتفليكس" بعنوان "أنا جورجينا"، أنها تتلقى دوماً تساؤلات من أصدقائها حول موعد الزواج،وقالت: "يمزحون كثيراً ويسألونني عن الزفاف، حتى أن بعضهم صار يردد أغنية جينيفر لوبيز (الخاتم متى؟) كنوع من التلميح، لكنني أقول لهم دائماً إن الأمر ليس بيدي".في المقابل، صرح قائلاً: "أكرر لها دائماً أننا سنتزوج عندما نحصل على تلك اللحظة، كما يحدث مع كل شيء في حياتنا"، مضيفاً: "ربما يحدث هذا خلال عام، أو ستة أشهر، أو حتى شهر، لكنني واثق بنسبة 1000% أنه سيحدث".ورغم غموض الموقف الرسمي، لا تفوّت جورجينا ورونالدو مناسبة إلا ويؤكدان عمق علاقتهما، وآخرها كان في عيد ميلاد جورجينا حيث شارك صورة لهما من صالة الألعاب الرياضية وكتب: "إلى الأم، والشريكة، والصديقة، وزوجتي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".