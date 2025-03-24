بعد اليابان.. منتخب جديد يضمن مقعده في كأس العالم

وانتهت المباراة التي أقيمت في أوكلاند بثلاثية نظيفة، لتضمن ظهورها الثالث في نهائيات بعد عامي 1982في إسبانيا و2010 في .وكان منتخب أول من تأهل رسميا إلى المونديال بفوز الأسبوع الماضي على بهدفين نظيفين، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.