برشلونة يتلقى نبأ ساراً

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ، عاد برشلونة، اليوم الاثنين، إلى التدريبات الجماعية بعد 5 أيام من الإجازة.وشهد مران برشلونة مشاركة المدافع إينيجو مارتينيز الذي غاب عن معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابته بالتهاب في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى.وأشارت الصحيفة إلى أن مارتينيز تعافى الآن من الإصابة، ما يمثل نبأ سارا لفليك الذي لم يكن لديه مدافع سوى إريك جارسيا قبل موقعة أوساسونا.وشهد المران عودة اللاعبين من منتخب تحت 21 عاما، وهم فيرمين لوبيز، وجيرارد مارتين، وبابلو توري.كما ظهر في التدريبات لامين يامال، وبيدري، وداني أولمو، وفيران توريس، العائدين حديثًا من المنتخب الإسباني الأول، لكنهم خضعوا لجلسات تعافٍ فقط دون المشاركة في التدريبات المكثفة.الجدير بالذكر أن برشلونة يعاني غيابات دفاعية عدة، حيث عاد باو كوبارسي مبكرًا من التوقف الدولي، بسبب التواء في الكاحل، بينما ينتظر موافقة منتخب أوروجواي على التخلي عن رونالد أراوخو أمام بوليفيا.