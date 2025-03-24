"القرصنة" تكبد الأندية الإسبانية خسائر فادحة

وبحسب بيانات الليجا، فإن 59% من الإسبان يعترفون بلجوئهم مرة واحدة على الأقل إلى القرصنة من أجل الوصول إلى المحتوى، وأن الخسائر الناتجة عن تلك الممارسة تعادل تقريبا نصف العائدات من الحقوق السمعية البصرية خلال موسم.في ضوء هذه البيانات، اعتبرت الرابطة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز إستراتيجيات بهدف مواجهة القرصنة على المستوى العالمي وتجمع بين والوسائل القانونية وتعاون المؤسسات وحملات التوعية.كما حددت الليجا اليوم 5 تحديات لفهم أهمية المنظومة التقنية فيما يتعلق بالاحتيال الرقمي والسمعي البصري وهي: الاتصال والبيانات الضخمة والتحليل الاستباقي والقرصنة كتحدي تقني عالمي والابتكار والقابلية للتأقلم فضلا عن منظور متعدد الأبعاد لاستئصال القرصنة.بالمثل، تؤكد الرابطة أنها لا تحمي فقط 42 ناديا إسبانيا، بل وتدعم أيضا تطوير الرياضة في إسبانيا، مذكرة بأنها خصصت 200 مليون يورو للمجلس الأعلى للرياضة خلال الفترة الأولمبية 2020-2024 بغرض تعزيز رياضة الصفوة وكرة القدم.