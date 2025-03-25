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النيابة الإسبانية تعلن قرارها بشأن قضية فينيسيوس وجماهير برشلونة
رياضة
2025-03-25 | 04:19
936 شوهد
السومرية
نيوز ـ رياضة
طلب مكتب المدعي العام حفظ القضية المفتوحة لاثنين من مشجعي برشلونة بتهمة الإهانات العنصرية ضد لاعب
ريال
مدريد
البرازيلي فيسينيوس جونيور، في كلاسيكو أكتوبر 2023.
وجاء هذا القرار بعد استبعاد مكتب المدعي العام أن تكون الهتافات العنصرية المزعومة كافية لتشكيل جريمة تحريض على الكراهية.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "الأنباء الإسبانية"، أكد مكتب المدعي العام المختص بجرائم الكراهية في برشلونة أنه لم يتم التوصل إلى توضيح دقيق للتعابير التي استخدمها الأشخاص الخاضعون للتحقيق.
وأشار المدعي العام إلى أن تلك العبارات، حتى لو كانت مسيئة، لم تؤد إلى "خروج جماعي عن النص" أو إحداث أي تعطيل للمباراة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها جريمة تحريض على الكراهية.
على الرغم من ذلك، دعا المدعي العام قاضي التحقيق إلى إحالة القضية إلى مكتب المساواة في المعاملة وعدم التمييز، بهدف ضمان الشروع في إجراءات أخرى ضد المشجعين المعنيين.
بدأت القضية بناء على بيان صادر عن شرطة كتالونيا حول الهتافات والإهانات العنصرية التي وجهت إلى فينيسيوس جونيور أثناء المباراة بين الغريمين التقليديين،
ريال
مدريد
وبرشلونة، على ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي) في أكتوبر 2023.
وبفضل تسجيلات كاميرات الملعب وأقوال أحد الشهود، تم التعرف على ثلاثة مشجعين من أنصار برشلونة، أحدهم قاصر، يعتقد أنهم وراء هذه الحادثة.
من جانبه، أكد فينيسيوس جونيور أنه شعر بالإهانة بسبب استخدام كلمات مثل "قرد" و"قرد غبي" ضده.
ومع ذلك، ذكر اللاعب أنه لم يسمع هذه التعبيرات مباشرة أثناء سير المباراة، بل علم بها لاحقا عند مشاهدة اللقطات المصورة.
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