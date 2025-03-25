رفيق صلاح يبدأ رحلته فعلياً مع مدريد

وأفادت التقارير أن إدارة ريال مدريد
توصلت إلى اتفاق مع وكلاء اللاعب الإنجليزي حول الشروط الشخصية لعقده مع الفريق الملكي
.
ووفقا للاتفاق سينضم أرنولد إلى ريال مدريد
بعد انتهاء عقده مع ليفربول
في الصيف القادم، إذ سيرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن اللاعب الذي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنويا مع ليفربول
سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو مع ريال مدريد
، بالإضافة إلى مكافأة توقيع وبعض المكافآت المرتبطة بالأداء.
وكان الصحقي الموثوق فابريزيو رومانو قد ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن ترينت ألكسندر أرنولد وريال مدريد
، أقرب فأقرب بعد أن تم الكشف عن القصة قبل عام واحد: "تم إرسال العرض الرسمي للعقد من ريال مدريد
إلى وكلائه والمقربين منه، وأن المناقشات جارية حول تفاصيل الصفقة، وجميع الأطراف المشاركة واثقة من إنجاز الاتفاق".
وتشير التقارير إلى أن ليفربول
حاول التفاوض مع أرنولد لتجديد عقده لكن المفاوضات فشلت تماما بعد أن توصل ريال مدريد
إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.
ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في ليفربول
تنتهي عقودهم في يوليو القادم، في حين لا يزال مستقبل الجناح
المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.