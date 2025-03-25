رفيق صلاح يبدأ رحلته فعلياً مع مدريد

وأفادت التقارير أن إدارة توصلت إلى اتفاق مع وكلاء اللاعب الإنجليزي حول الشروط الشخصية لعقده مع الفريق .ووفقا للاتفاق سينضم أرنولد إلى بعد انتهاء عقده مع في الصيف القادم، إذ سيرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات.وأضافت المصادر أن اللاعب الذي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنويا مع سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو مع ، بالإضافة إلى مكافأة توقيع وبعض المكافآت المرتبطة بالأداء.وكان الصحقي الموثوق فابريزيو رومانو قد ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن ترينت ألكسندر أرنولد وريال ، أقرب فأقرب بعد أن تم الكشف عن القصة قبل عام واحد: "تم إرسال العرض الرسمي للعقد من إلى وكلائه والمقربين منه، وأن المناقشات جارية حول تفاصيل الصفقة، وجميع الأطراف المشاركة واثقة من إنجاز الاتفاق".وتشير التقارير إلى أن حاول التفاوض مع أرنولد لتجديد عقده لكن المفاوضات فشلت تماما بعد أن توصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في تنتهي عقودهم في يوليو القادم، في حين لا يزال مستقبل المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.