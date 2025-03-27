يويفا يحقق بشأن مبابي وفينيسيوس

ونجح الميرينجي في تخطي عقبة ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب عليه بركلات الترجيح.ويركز تحقيقاته على "أنطونيو روديجر وداني سيبايوس وكيليان وفينيسيوس جونيور".ويحقق يويفا في إشارة اللاعب الألماني بوضع يده على رقبته، بالإضافة إلى إشارة خارجة من قبل .أما ، فقد دخل في مواجهات مع جماهير ، قبل نهاية المباراة وبعدها.وأشارت بعض التقارير الصحفية، الأسبوع الماضي، إلى تقدم أتلتيكو بخطاب ضد سلوك لاعبي .في المقابل، شهدت احتفالات الفريق عقب اللقاء، إلقاء بعض جماهير قناني مياه على لاعبي الضيوف.