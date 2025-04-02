هالاند يقطع وعدا في رسالة قصيرة

ويتوقع أن يغيب مهاجم لما يقرب من 7 أسابيع بعد إصابته في الكاحل يوم الأحد الماضي، في المباراة التي فاز فيها فريقه على بورنموث 2 / 1 في دور الثمانية بكأس .ونشر صورة له على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مع رسالة تشبه رسائل الممثل الأمريكي شوارزينيجر، قال فيها "سأعود".وأظهرت الصورة وهو يحمل العكازات عاليا ويرتدي حذاء واقيا على قدمه اليسرى. وتضمن المنشور أيضًا رمزا تعبيريا لعضلة مفتولة.وسجل اللاعب النرويجي هدفه الـ30 هذا الموسم يوم الأحد قبل أن يسقط كوك، الظهير الأيمن لبورنموث، بشكل عجيب على كاحل هالاند.وكان ، ، قال إن هالاند سيغيب "لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع".وخرج سيتي، الذي يستضيف يوم الأربعاء، في ، من سباق المنافسة على لقب الدوري، ولكنه يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.