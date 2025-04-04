الكرخ يهزم النجف بهدف قاتل في "نجوم العراق"

وجرت وقائع المباراة على عند الساعة الـ6:30 مساءً، ‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.وفي الشوط الثاني سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية المحتسبة من الوقت بدل الضائع 90+2 عن طريق المحترف ايفياني كليفن.وبهذه النتيجة رفع رصيده للنقطة 36 بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد عند النقطة 33 بالمركز 12.