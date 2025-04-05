برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي "البلوغرانا" مواجهة اليوم بين برشلونة وريال ضمن منافسات الجولة 30 من الممتاز.ويحتل برشلونة صدارة برصيد 66 نقطة في حين أن لديه 47 نقطة في المركز السادس. وكانت مباراة الدور الأول من هذا الموسم بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.ويدخل برشلونة اللقاء بهدف تعزيز صدارته لجدول الترتيب والاقتراب من حسم اللقب، فيما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في المنافسة على المراكز الأوروبية.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت والسعودية وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 ويتولى مهمة التعليق .