فالنسيا يهزم ريال مدريد ويقدم هدية لبرشلونة

وتجمد رصيد عند 63 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتاً عن برشلونة، في حين رفع رصيده إلى34 نقطة في المركز الخامس عشر.وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها الحارس، ثم سجل مختار دياخابي هدف في الدقيقة 15 برأسية بعد كرة عرضية من ركنية.وسجل التعادل بعدما سجل فالنسيا بالخطأ في مرماه، لكم الغي بداعي التسلل بسبب تداخل في لقطة الهدف.وفي الدقيقة 50 سجل مدريد هدف التعادل عن طريق بعد كرة من ركنية حولها بيلينجهام برأسية ثم تابعها فيني في الشباك.وتمكن فالنسيا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+5 بعد هجمة سريعة انتهت بكرة عرضية حولها هوجو دورو برأسية في الشباك.وفي حال فوز برشلونة الليلة ضد فإن فارق النقاط سوف يصبح 6 نقاط ويصبح برشلونة أقرب للفوز بالليجا هذا الموسم.