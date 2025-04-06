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مفاجأة في مانشستر
رياضة
2025-04-06 | 10:45
303 شوهد
كشف
مدرب
مانشستر سيتي
بيب
غوارديولا
، اليوم الأحد، مفاجأة تخص رحيل
كيفين
دي
بروين
عن النادي مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
وأشار
غوارديولا
، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"، إلى ان النادي الإنجليزي هو من قرر رحيل
كيفين
دي
بروين
عن ملعب "الاتحاد" وعدم تجديد عقده، بالاتفاق مع المدرب الإسباني نفسه، إذ قال: "لقد تم اتخاذ القرار من أجل النادي. النادي هو الأهم، أنا والمدير الرياضي والنادي، هذا هو الوضع".
وأضاف: "على النادي أن يمضي قدما. استبدال تلك النوعية من اللاعبين أمر صعب للغاية، ولكن نعم، هذه هي الصفات والمهارات التي يجب أن نجدها".
واعترف المدرب الإسباني بأن وداع
دي
بروين
سيكون صعبا ومؤثرا.
وعندما سئل عن المحادثة التي أجراها مع دي بروين حول قراره بالرحيل هذا الصيف، قال
غوارديولا
: "تحدثنا قبل أيام حول ذلك، وكان الأمر لطيفا. دائما كانت لدينا علاقة مميزة".
وساهم دي بروين في فوز
مانشستر سيتي
بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، كما توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وذلك منذ انضمامه للفريق السماوي قادما من فولفسبورغ الألماني في عام 2015.
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