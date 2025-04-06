مفاجأة في مانشستر

وأشار ، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"، إلى ان النادي الإنجليزي هو من قرر رحيل عن ملعب "الاتحاد" وعدم تجديد عقده، بالاتفاق مع المدرب الإسباني نفسه، إذ قال: "لقد تم اتخاذ القرار من أجل النادي. النادي هو الأهم، أنا والمدير الرياضي والنادي، هذا هو الوضع".وأضاف: "على النادي أن يمضي قدما. استبدال تلك النوعية من اللاعبين أمر صعب للغاية، ولكن نعم، هذه هي الصفات والمهارات التي يجب أن نجدها".واعترف المدرب الإسباني بأن وداع سيكون صعبا ومؤثرا.وعندما سئل عن المحادثة التي أجراها مع دي بروين حول قراره بالرحيل هذا الصيف، قال : "تحدثنا قبل أيام حول ذلك، وكان الأمر لطيفا. دائما كانت لدينا علاقة مميزة".وساهم دي بروين في فوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، كما توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وذلك منذ انضمامه للفريق السماوي قادما من فولفسبورغ الألماني في عام 2015.