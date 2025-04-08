نهائي البطولة الخليجية.. اختبار صعب لدهوك أمام القادسيَّة الكويتي اليوم

وشدّد مدرب كرة ميرال على أهمية التركيز للخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الليلة، مبيناً أنه بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم فإنَّ الحسم سيكون الأسبوع المقبل في التي ستحتضن مواجهة الإياب. وأضاف أنَّ الجهاز الفني تابع مستويات وعمل على إعداد التوليفة والأسلوب المناسبين للمباراة وسيكون التطبيق مرهوناً بأقدام اللاعبين.بدوره، أكّد نجم فريق دهوك بيتر كوركيس جاهزيته وبقية زملائه لخوض هذا اللقاء المرتقب، وتقديم أفضل مردود فني لضمان تسجيل اسم النادي الشمالي بحروف من ذهب بأنه الفائز باللقب الخليجي بنسخته الأولى.وكان دهوك قد حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد فوزه على الاتفاق السعودي ذهاباً وإياباً بنتيجة (1 – 0)، فيما تأهل إثر مواجهة مثيرة أمام النصر الإماراتي، فاز خلالها ذهاباً (1 – 0) وخسر الإياب (2 – 1)، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 3).