أنشيلوتي يحتاج الى معجزة للبقاء في مدريد

وخسر آخر مباراتين أمام في 1-2، وكذلك ضد بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وبات مهدداً بخسارة لقبين يحملهما منذ الموسم الماضي، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل في النادي.تقول منصة "ريليفو" : "انتهى عهد المدرب الإيطالي في مدريد، إلا إذا حدثت معجزة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".مواجهة تحديدًا ستكون حاسمة بشأن مستقبل أنشيلوتي، مع مدريد.وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن عدم تحقيق الريمونتادا ضد أرسنال، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 0-3، يعني أنه على أعتاب الإقالة بعد الموسم الحالي.يذكر أن أنشيلوتي هو أكثر مدرب تحقيقاً للبطولات في تاريخ ريال مدريد، بواقع 15 لقباً.