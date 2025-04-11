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أنشيلوتي يحتاج الى معجزة للبقاء في مدريد
رياضة
2025-04-11 | 11:12
888 شوهد
يعيش الإيطالي
كارلو
أنشيلوتي
مدرب
ريال
مدريد
أياماً صعبة في
النادي
الملكي
بسبب تخبط النتائج مؤخراً.
وخسر
ريال
مدريد
آخر مباراتين أمام
فالنسيا
في
الدوري الإسباني
1-2، وكذلك ضد
أرسنال
بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبات
ريال
مدريد
مهدداً بخسارة لقبين يحملهما منذ الموسم الماضي، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل
أنشيلوتي
في النادي.
تقول منصة "ريليفو"
الإسبانية
: "انتهى عهد المدرب الإيطالي
كارلو
أنشيلوتي
في
ريال
مدريد، إلا إذا حدثت معجزة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني".
مواجهة
أرسنال
تحديدًا ستكون حاسمة بشأن مستقبل أنشيلوتي، مع
ريال
مدريد.
وبحسب صحيفة "ماركا"
الإسبانية
، فإن عدم تحقيق الريمونتادا ضد أرسنال، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 0-3، يعني أنه على أعتاب الإقالة بعد الموسم الحالي.
يذكر أن أنشيلوتي هو أكثر مدرب تحقيقاً للبطولات في تاريخ ريال مدريد، بواقع 15 لقباً.
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