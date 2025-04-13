بعد مفاجأة كربلاء.. قرارات جديدة من مدرب زاخو طلال البلوشي

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وخسر أمام بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على يوم الجمعة الماضي في إطار مباريات الجولة 27 من المسابقة، إذ كانت المباراة الأولى للمدرب مع فريق كربلاء.وشعر المدرب ، بحزن كبير بعد مباراة فريقه أمام كربلاء، كونه لم يكن ينتظر الخروج بمثل هذه النتيجة، إذ كان يهدف إلى تحقيق الفوز لتضييق الخناق على صدارة ، بالتالي قدم اعتذاره لجماهير "أبناء الخابور" وطالبهم بمواصلة دعم الفريق خصوصا أن جمهور فريق زاخو هو الأكثر تميزا وحضورا في الدوري العراقي بمواسمه الأخيرة.كما ان البلوشي اتخذ قرارا مهما بشأن وضع لاعبيه، إذ سيعمل مع الجهاز الفني المساعد على زيادة الحصص التدريبية بعد التمرين الأساسي من أجل رفع مستوى الجاهزية، خصوصا أن الفريق قد خسر أمام كربلاء في الدقائق الأخيرة نتيجة انخفاض مستوى اللياقة البدنية، فضلا عن غياب التركيز الذي أدى إلى تلقي الفريق خسارة صعبة جاءت في توقيت حساس بالدوري.ويعول طلال البلوشي بشكل كبير على نجوم فريقه والمدافع والحارس في رفع معنويات الفريق بعد الانتكاسة، إذ سيكثف المحاضرات الفنية للاعبين والتحدث معهم من أجل تحفيزهم ذهنيا على المنافسة على لقب دوري نجوم حتى الرمق الأخير، إذ لا يريد البلوشي تكرار ما حدث في الموسم الماضي، حين فقد حظوظه بالمنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة.فيما ان البلوشي لم يفكر إطلاقا في تقديم استقالته كما أشاع البعض في وسائل الإعلام المحلية في العراق، بل على العكس المدرب يفكر في مضاعفة الجهود وتعزيز خططه بإجراءات جديدة ليصبح وضع فريق زاخو أفضل، خصوصا أن البلوشي يحظى بدعم كبير جدا من جماهير زاخو التي تتغنى به وبالفريق في جميع المباريات، لذلك يرغب المدرب في صنع التاريخ مع فريقه، بحسبويحتل فريق زاخو المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 52 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن الوصيف وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الشرطة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أيضا.