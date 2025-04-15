قبيل إياب الارسنال.. هذه رسالة بيريز الى مبابي

أوضح أنه في بعض الأحيان هذا الموسم واجه مواقف صعبة، لكن في كل منها نجح في الحفاظ على ردة فعله بفضل دعم النادي والمدرب وزملائه في الفريق، لقد تم تذكيره بأن هذا هو ، واستجابته لذلك كانت دائمًا إيجابية، وهو ما جعل يوجه رسالة خاصة للفرنسي قبل مواجهة الجانرز.وحث بيريز مبابي من خلال الرسالة على تقديم أفضل ما لديه في المرحلة الحاسمة من الموسم، والتأكيد على أهميته ودوره في تحقيق أهداف البلانكو وأبرزها اقتناص دوري الأبطال.