بيريز يعد لاعبي مدريد بمكافأة استثنائية.. هذا شرطها

وفي محاولة لإشعال فتيل الروح القتالية، تدخل رئيس شخصيا ليضع مكافأة مالية "ضخمة" على طاولة نجوم ، محفزا إياهم على قلب الطاولة على في ليلة قد تخلد في الذاكرة.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" ، فقد قام بزيارة ملابس بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على ديبورتيفو ألافيش في بهدف نظيف الأحد الماضي.وخلال الزيارة، وجه بيريز رسالة مباشرة إلى وبقية نجوم الفريق ، حيث وعد بمنحهم مكافأة مالية "مجزية" في حال تأهلهم إلى نصف نهائي دوري الأبطال.وجاء تصريحه ليكون بمثابة دعم معنوي كبير للفريق، حيث قال: "إذا فزتم وتأهلتم إلى نصف النهائي، ستحصلون على مكافأة استثنائية من النادي".تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول تحفيز يقدمه ريال مدريد للاعبيه هذا الموسم، فقد تم صرف مكافآت مالية خاصة بعد الفوز الرائع الذي حققه الفريق على غريمه التقليدي في ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك تقديرا للصمود والأداء اللافت الذي قدمه الفريق.لكن التحدي الآن أكبر بكثير، فمع خسارة ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب، سيحتاج الفريق إلى تقديم أداء استثنائي ومباراة مثالية إذا أراد قلب الطاولة على أرسنال، الذي يعرف بانضباطه التكتيكي وقوته الدفاعية.وستكون المباراة اختبارا حقيقيا لشخصية ريال مدريد وقدرته على خلق المعجزات، وهي السمة التي طالما اشتهر بها الفريق في تاريخه الأوروبي.