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الدوري الإسباني يفوز ببطاقة خامسة في دوري أبطال أوروبا

رياضة

2025-04-18 | 06:43
الدوري الإسباني يفوز ببطاقة خامسة في دوري أبطال أوروبا
897 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

باتت أندية الدوري الإسباني بمثابة المستفيد الأكبر من توديع لاتسيو الإيطالي منافسات الدوري الأوروبي، عقب الخسارة الصادمة أمام المغمور بودو غليمت النرويجي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

فاجأ لاتسيو الجميع بخروج غير متوقع من ربع نهائي الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-25، حيث تلقى الخسارة أمام منافسه النرويجي في الذهاب بهدفين من دون رد، ثم حقق الفوز في الإياب بنتيجة 3-1، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح بودو غليمت بنتيجة 3-2.

وعقب توديع لاتسيو منافسات الدوري الأوروبي، تحصلت أندية إسبانيا على بطاقة خامسة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ما يجعل الليغا ممثلة بثمانية فرق في مختلف المنافسات الأوروبية.

وكان الدوري الإسباني يتنافس مع نظيره الإيطالي على الفوز ببطاقة خامسة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُحسم الصراع لصالح "الليغا"، بعد نتائج الدوري الأوروبي التي لم تصب في صالح لاتسيو والطليان.

الدوري الإسباني يفوز ببطاقة خامسة
إلى جانب وداع لاتسيو المحبط أوروبيًّا، شكل تأهل أتلتيك بيلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ووصول ريال بيتيس إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، عوامل مساعدة في حصول الدوري الإسباني على ممثل خامس في دوري أبطال أوروبا.

وبالنظر إلى الترتيب الراهن، تمتلك أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى جانب أتلتيك بيلباو وفياريال الحق في المشاركة عبر منافسات دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، علمًا أن مفاجأة أخرى تنتظر الجماهير، وهي المتمثلة في فوز إسبانيا ببطاقة سادسة في "تشامبيونزليغ" حال فوز أتلتيك بيلباو بلقب الدوري الأوروبي، وخروجه من المراكز الأربعة الأولى في الليغا.
 
وفي هذه الحالة، ستتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال الفرق الأربع الأولى في جدول الليغا، يضاف إليها أتلتيك بيلباو لفوزه المفترض بالدوري الأوروبي محتلًا المركز الخامس بالدوري الإسباني في هذا الوضع، فيما سيتحصل سادس الترتيب على البطاقة الإضافية التي ذهبت إلى إسبانيا.

وبالنظر إلى المعادلة الراهنة، سيتحصل صاحبا الترتيب السادس والسابع في الليغا على حق المشاركة في الدوري الأوروبي، فيما سيتأهل صاحب المركز الثامن إلى منافسات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الرياضي المقبل.
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الدوري الإسباني يفوز ببطاقة خامسة

دوري أبطال أوروبا

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