الدوري الإسباني يفوز ببطاقة خامسة في دوري أبطال أوروبا

فاجأ الجميع بخروج غير متوقع من ربع نهائي للموسم الجاري 2024-25، حيث تلقى الخسارة أمام منافسه النرويجي في الذهاب بهدفين من دون رد، ثم حقق الفوز في الإياب بنتيجة 3-1، قبل أن يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح بنتيجة 3-2.وعقب توديع لاتسيو منافسات الدوري الأوروبي، تحصلت أندية إسبانيا على بطاقة خامسة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ما يجعل ممثلة بثمانية فرق في مختلف المنافسات الأوروبية.وكان يتنافس مع نظيره الإيطالي على الفوز ببطاقة خامسة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُحسم الصراع لصالح "الليغا"، بعد نتائج الدوري الأوروبي التي لم تصب في صالح لاتسيو والطليان.إلى جانب وداع لاتسيو المحبط أوروبيًّا، شكل تأهل أتلتيك بيلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ووصول إلى نصف نهائي ، عوامل مساعدة في حصول الدوري الإسباني على ممثل خامس في دوري أبطال أوروبا.وبالنظر إلى الترتيب الراهن، تمتلك أندية برشلونة وريال وأتلتيكو مدريد إلى جانب أتلتيك بيلباو وفياريال الحق في المشاركة عبر منافسات دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، علمًا أن مفاجأة أخرى تنتظر الجماهير، وهي المتمثلة في فوز إسبانيا ببطاقة سادسة في "تشامبيونزليغ" حال فوز أتلتيك بيلباو بلقب الدوري الأوروبي، وخروجه من المراكز الأربعة الأولى في الليغا.