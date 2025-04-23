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ريال مدريد يبدد أحلام التعاقد مع فينيسيوس
رياضة
2025-04-23 | 04:51
1,111 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أغلق البرازيلي
فينيسيوس جونيور
نجم
ريال مدريد
الباب تماما أمام كل التكهنات التي وضعته كخيار محتمل للانضمام إلى
دوري روشن السعودي للمحترفين
.
وارتبط
فينيسيوس جونيور
كثيرا بالانتقال إلى أحد أندية
السعودية
، بعد أن حصل على عرض مغر يبلغ مليار يورو.
وكتب فابريزيو
رومانو
، خبير الميركاتو، على حسابه بمنصة إكس: "
فينيسيوس
جونيور على وشك التوصل إلى اتفاق مع
ريال مدريد
بشأن عقد جديد يمتد ل5 سنوات".
وأضاف: "الصفقة شبه منتهية، ويتبقى فقط توضيح إذا كان العقد سيكون ساريا حتى عام 2030 أو حتى 2029 مع خيار التمديد".
وفي نفس السياق، كتب
ماتيو موريتو
، الصحفي الشهير بموقع "ريليفو" الإسباني، عبر حسابه في إكس: "فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال
مدريد
".
وأكد: "أوشكت المفاوضات على الانتهاء، ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل قبل التوقيع".
واختتم: "سيتم تمديد العقد، وسيحسن
الريال
راتب اللاعب البرازيلي".
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