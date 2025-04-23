ريال مدريد يبدد أحلام التعاقد مع فينيسيوس

وارتبط كثيرا بالانتقال إلى أحد أندية ، بعد أن حصل على عرض مغر يبلغ مليار يورو.وكتب فابريزيو ، خبير الميركاتو، على حسابه بمنصة إكس: " جونيور على وشك التوصل إلى اتفاق مع بشأن عقد جديد يمتد ل5 سنوات".وأضاف: "الصفقة شبه منتهية، ويتبقى فقط توضيح إذا كان العقد سيكون ساريا حتى عام 2030 أو حتى 2029 مع خيار التمديد".وفي نفس السياق، كتب ، الصحفي الشهير بموقع "ريليفو" الإسباني، عبر حسابه في إكس: "فينيسيوس جونيور سيجدد عقده مع ريال ".وأكد: "أوشكت المفاوضات على الانتهاء، ولا يتبقى سوى بعض التفاصيل قبل التوقيع".واختتم: "سيتم تمديد العقد، وسيحسن راتب اللاعب البرازيلي".