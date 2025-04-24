بمشاركة 30 دولة.. جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب: سنحدد الرسوم على الصين خلال أسبوعين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523725-638810839215068026.jpg
بمشاركة 30 دولة.. جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً
رياضة
2025-04-24 | 05:31
259 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يستهلّ منتخبنا الوطني للجودو يوم غد مشاركته في
بطولة آسيا
التي تضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل بمشاركة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من (30) دولة من بينها خمس دول عربية هي
العراق
، الإمارات،
البحرين
،
الكويت
، ولبنان.
اتحاد اللعبة
أوضح أنَّ "اللاعب
عباس فلاح
سيمثل
العراق
في وزن تحت (81) كغم إلى جانب زميله
أحمد وحيد
في وزن تحت (60) كغم تحت إشراف المدرب
التونسي
أنيس النويفي، بينما يرأس الوفد الدكتور
عدي الربيعي
"، موضحاً أنَّ "منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في
تونس
بدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي واستمر لمدة أسبوعين تأهباً لهذا
الاستحقاق
الآسيوي".
وكان جودو العراق حقق نتائج متميزة في
بطولة العرب
الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إذ أحرز المنتخب (15) وساماً ملوناً.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
العراق يطالب الدول الآسيوية بالتصويت على بند إيقاف الاعتداءات الصهيونية
05:26 | 2025-04-05
نقيب الصحفيين يثمن جهود قبول مشاركة العراق بمهرجان كان السينمائي
08:43 | 2025-04-24
دولة اسيوية تبدي استعدادها لاستقبال أهالي غزة
04:27 | 2025-04-09
غوتيريش يقبل دعوة العراق للمشاركة بالقمة العربية في بغداد
07:09 | 2025-04-09
بمشاركة 30 دولة
جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً
+A
-A
اخترنا لك
قبل نهائي الكأس.. كورتوا يوجه طلباً خاصاً للاعبي مدريد
10:33 | 2025-04-24
تغييرات "مرتقبة" في النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا
03:55 | 2025-04-24
رونالدو يواجه تحديا جديدا بإضافة لقب آسيوي إلى سجله
03:16 | 2025-04-24
دفتر ومسطرة للتأكد من حالة التسلل!.. دوري نجوم العراق مهدد بفقدان تقنية الـVAR
02:49 | 2025-04-24
بينها الزمالك.. "فيفا" يعلن إيقاف 7 أندية مصرية
15:33 | 2025-04-23
التشكيلة الرسمية لريال مدريد لمواجهة خيتافي والقنوات الناقلة
13:33 | 2025-04-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حيلة غريبة لتحسين إشارة "واي فاي" تشعل مواقع التواصل
منوعات
25.38%
11:24 | 2025-04-22
حيلة غريبة لتحسين إشارة "واي فاي" تشعل مواقع التواصل
11:24 | 2025-04-22
قريباً.. عطلة للموظفين العراقيين
محليات
17.4%
09:48 | 2025-04-23
قريباً.. عطلة للموظفين العراقيين
09:48 | 2025-04-23
توضيح رسمي حول الموجة الغبارية
محليات
14.9%
14:16 | 2025-04-23
توضيح رسمي حول الموجة الغبارية
14:16 | 2025-04-23
كشف سبب وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري
دوليات
14.56%
07:26 | 2025-04-23
كشف سبب وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري
07:26 | 2025-04-23
الليلة.. العراقيون في استقبال ضيف "غير مرحب به"
محليات
14.55%
11:49 | 2025-04-23
الليلة.. العراقيون في استقبال ضيف "غير مرحب به"
11:49 | 2025-04-23
بانخفاض مستمر.. خبر يخص أسعار الدولار
اقتصاد
13.2%
09:41 | 2025-04-23
بانخفاض مستمر.. خبر يخص أسعار الدولار
09:41 | 2025-04-23
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حملة انتقادات ضدّ شركة “GMC”..هل تفقد ثقة عملائها؟
06:00 | 2025-04-24
في واسط: كيف يسيطر المتنفذون على غلال المزارعين؟
03:00 | 2025-04-24
الإطارالتنسيقي والتحالفات السياسية: رؤية جديدة للانتخابات العراقية
02:00 | 2025-04-24
مقتل شخص بنزاع عشائري في ميسان
17:02 | 2025-04-23
اندلاع حريق في 30 محلا غربي بغداد (فيديو)
16:16 | 2025-04-23
حريق قرب شركة نفط الشمال في كركوك (فيديو)
14:37 | 2025-04-23
بالفيديو.. نينوى تتحول الى اللون الأحمر
12:14 | 2025-04-23
"لا ضمانات حقيقية وخسائر لمالكي سياراتها".. انتقاداتٌ واسعةٌ تطال شركةَ GMC الامريكيةَ
11:11 | 2025-04-23
حريق داخل مجموعة محال تجارية غربي بغداد
08:56 | 2025-04-23
الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط ميسان
08:30 | 2025-04-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.