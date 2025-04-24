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بمشاركة 30 دولة.. جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً

رياضة

2025-04-24 | 05:31
بمشاركة 30 دولة.. جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً
259 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستهلّ منتخبنا الوطني للجودو يوم غد مشاركته في بطولة آسيا التي تضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك وتستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل بمشاركة أكثر من (300) لاعب ولاعبة من (30) دولة من بينها خمس دول عربية هي العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، ولبنان.

اتحاد اللعبة أوضح أنَّ "اللاعب عباس فلاح سيمثل العراق في وزن تحت (81) كغم إلى جانب زميله أحمد وحيد في وزن تحت (60) كغم تحت إشراف المدرب التونسي أنيس النويفي، بينما يرأس الوفد الدكتور عدي الربيعي"، موضحاً أنَّ "منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في تونس بدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي واستمر لمدة أسبوعين تأهباً لهذا الاستحقاق الآسيوي".

وكان جودو العراق حقق نتائج متميزة في بطولة العرب الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إذ أحرز المنتخب (15) وساماً ملوناً.
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بمشاركة 30 دولة

جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً

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