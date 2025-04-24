بمشاركة 30 دولة.. جودو العراق يستهل مشاركته الآسيوية غداً

أوضح أنَّ "اللاعب سيمثل في وزن تحت (81) كغم إلى جانب زميله في وزن تحت (60) كغم تحت إشراف المدرب أنيس النويفي، بينما يرأس الوفد الدكتور "، موضحاً أنَّ "منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في بدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي واستمر لمدة أسبوعين تأهباً لهذا الآسيوي".وكان جودو العراق حقق نتائج متميزة في الأخيرة التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، إذ أحرز المنتخب (15) وساماً ملوناً.