ميسي يتوعد فانكوفر بعد هزيمة قاسية

وخسر بثنائية دون رد على يد على ملعب الأخير في جولة الذهاب.

ورصدت الجماهير مقطع فيديو لليونيل وهو يغادر الملعب بعد المباراة غاضبا وسط هتافات معادية من جماهير فانكوفر صاحب الأرض حيث أنه لم يستطع التسجيل أو مساعدة زملائه على هز الشباك.

ورد ميسي على هتافات ومضايقات جماهير فانكوفر أثناء خروجه إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس قائلا:" سأراكم المباراة القادمة" في إشارة إلى إمكانية تحقيق في مباراة

العودة.

وبهذه النتيجة أصبحت مهمة إنتر صعبة إذ يتعين عليه الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على منافسه في لقاء الإياب على ملعبه إذا أراد الاستمرار في المسابقة ومواصلة حلمه بالتتويج باللقب.

ويأمل النجم الأرجنتيني قيادة إنتر ميامي نحو تحقيق لقب دوري أبطال كونكاكاف لأندية الشمالية هذا الموسم.