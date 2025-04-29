الانضباط تصدر قرارات "صارمة" بعد أحداث مباراة نوروز وزاخو

وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها اتخذت القرارات التالية:1. حرمان جماهير ناديي وزاخو من حضور مباريات فرقهم على أرضهم المفترضة حتى نهاية الموسم (2024-2025).2. فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي على كل نادٍ، استناداً للمادة (49/1/2/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق.3. استكمال المباراة من الدقيقة (80) على ملعب محايد تحدده ، في وقت لاحق.4. وحرمان مشرف المباراة من أداء مهامه حتى نهاية الموسم، بسبب ضعف التقدير الأمني.5. إلزام أندية الإقليم بتوفير حماية أمنية كافية ومؤهلة وفقاً للوائح الاتحادين العراقي والآسيوي.6. إعطاء الحق للمصابين برفع دعاوى قانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.أشارت اللجنة إلى أن قراراتها جاءت لحماية السلامة العامة وضمان احترام اللوائح والانضباط في الملاعب العراقية، مؤكدةً أن جميع القرارات قابلة للاستئناف وفق النظام المعتمد.