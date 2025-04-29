بديلاً لشتيغن.. برشلونة يعلن حارسه الأساسي الجديد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قرار حاسم" من الهند للرد على اعتداء كشمير
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524455-638815334631011993.png
بديلاً لشتيغن.. برشلونة يعلن حارسه الأساسي الجديد
رياضة
2025-04-29 | 10:23
909 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
ستبعد النقاهة الضرورية حارس مرمى
فريق برشلونة
مارك أندريه تير شتيغن
عن المشاركة في المباريات، رغم تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته فترة طويلة.
وأكد مدرب
نادي برشلونة
هانزي فليك
، أن البولندي
فويتشيك تشيزني
سيكون الحارس الأساسي للفريق الكتالوني عندما يستضيف إنتر
ميلان
غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "
تشيزني
سيشارك في دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن نجري بعض التعديلات على التشكيلة في مباريات الدوري، وسنفكر في هذه الاحتمالات لاحقا".
وكان الألماني
تير شتيغن
قد غاب عن الملاعب لما يقرب من سبعة أشهر بسبب تمزق في أحد أوتار الركبة، علما بأن الحارس البالغ من العمر 32 عاما انضم لأول مرة لقائمة "
البارسا
" منذ سبتمبر الماضي خلال نهائي
كأس ملك إسبانيا
الذي حسمه الفريق الكتالوني لصالحه على حساب غريمه
ريال مدريد
بنتيجة 3-2 بعد التمديد للوقت الإضافي، السبت الماضي.
يذكر أن برشلونة تعاقد مع تشيزني في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إصابة تير شتيغن
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
حارس برشلونة عن لحظة تسجيل هدف الحسم: كنت مشغولا بهذا الأمر
12:00 | 2025-04-27
تفاصيل مهاجمة شخص لمركز شرطة واقتحامه بعد قتل حارسه بكركوك
06:34 | 2025-03-18
أزمة جديدة في ريال مدريد تخص حارس المرمى
12:01 | 2025-04-03
فليك بعد مشاركة فاتي اساسياً في برشلونة: كلنا نحبه
11:53 | 2025-04-24
برشلونة
شتيغن
فويتشيك تشيزني
دوري أبطال أوروبا
+A
-A
اخترنا لك
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
13:01 | 2025-04-29
لامين يامال يرد على مقارنته بميسي: لا اشعر بالخوف!
12:42 | 2025-04-29
من أجل كورتوا.. ريال مدريد يكسر قاعدته العمرية للتعاقد مع اللاعبين
12:41 | 2025-04-29
العراق يخطف ذهبية في بطولة آسيا للأشبال بالملاكمة
11:05 | 2025-04-29
فليك يتحدث عن "مفاجأة" حدثت في الكلاسيكو الأخير
09:57 | 2025-04-29
بقيادة رونالدو.. النصر السعودي يسعى لتحقيق أهم إنجازاته
09:31 | 2025-04-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
محليات
22.39%
01:45 | 2025-04-29
على رأسها سوريا.. العراق يوقف استقدام العمالة من 5 جنسيات
01:45 | 2025-04-29
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
اقتصاد
20.33%
09:32 | 2025-04-28
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
09:32 | 2025-04-28
بالصور.. أهالي بغداد على موعد مع تدشين مجسر جديد الليلة
محليات
17.16%
13:06 | 2025-04-28
بالصور.. أهالي بغداد على موعد مع تدشين مجسر جديد الليلة
13:06 | 2025-04-28
السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين
محليات
15.61%
08:16 | 2025-04-28
السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين
08:16 | 2025-04-28
الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية
اقتصاد
12.27%
06:48 | 2025-04-28
الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية
06:48 | 2025-04-28
وزير الداخلية الإيراني يكشف سبب انفجار ميناء رجائي
دوليات
12.24%
12:49 | 2025-04-28
وزير الداخلية الإيراني يكشف سبب انفجار ميناء رجائي
12:49 | 2025-04-28
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بعد زيارتها المثنى.. العاصفة الترابية تصل النجف وتغزو ذي قار (صور وفيديو)
11:17 | 2025-04-29
وصل السماوة.. "ضيف ثقيل" يحل على العراقيين (فيديو)
09:30 | 2025-04-29
مناسيب دجلة في مستويات متدنية... ماذا ينتظر المواطنون في الصيف؟
07:12 | 2025-04-29
بلدية البصرة تفرض اسعارا عالية لتمليك المتجاوزين على اراضي الدولة... والمواطنون يناشدون!
06:42 | 2025-04-29
الحكومة على طريق انهاء ملف ازمة الابنية المدرسية المتهالكة
06:13 | 2025-04-29
مساع نيابية للاستفادة من الواردات غير النفطية
05:40 | 2025-04-29
في بغداد.. سائق "تكتك" يتعرض لاعتداء بالسكين
17:29 | 2025-04-28
في البصرة.. ماء الإسالة بلون الطين (فيديو)
16:44 | 2025-04-28
حريق داخل ساحة شاحنات في الموصل (فيديو)
15:14 | 2025-04-28
أمن بحجم المسؤولية.. وزارة الداخلية تنهي استعدادات استضافة أعمال القمة العربية في بغداد
10:10 | 2025-04-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.