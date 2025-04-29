بديلاً لشتيغن.. برشلونة يعلن حارسه الأساسي الجديد

وأكد مدرب ، أن البولندي سيكون الحارس الأساسي للفريق الكتالوني عندما يستضيف إنتر غدا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء " سيشارك في دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن نجري بعض التعديلات على التشكيلة في مباريات الدوري، وسنفكر في هذه الاحتمالات لاحقا".وكان الألماني قد غاب عن الملاعب لما يقرب من سبعة أشهر بسبب تمزق في أحد أوتار الركبة، علما بأن الحارس البالغ من العمر 32 عاما انضم لأول مرة لقائمة " " منذ سبتمبر الماضي خلال نهائي الذي حسمه الفريق الكتالوني لصالحه على حساب غريمه بنتيجة 3-2 بعد التمديد للوقت الإضافي، السبت الماضي.يذكر أن برشلونة تعاقد مع تشيزني في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إصابة تير شتيغن