اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين

وقال عضو في مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد يتفاوض حالياً مع عموته وينتظر منه حسم موقفه، وفي حال عدم الحسم سنتجه لخطة بديلة نحو مدرب آخر".وأضاف أن "الاتحاد وقع اختياره على عموته لخبرته بالمنتخبات الأسيوية خصوصاً أنه كان يدرب المنتخب الشقيق".في السياق، نفى ناصر أن "تفاوض الاتحاد مع أو ، وتفاوضه اقتصر فقط على ".