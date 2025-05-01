قطر تتحرك للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق

وقال المصدر إن: "الاتفاق أنجِز على أن يتم الإعلان رسمياً عن تولي لوبيتيغي للمهمة خلال الساعات المقبلة".ويعتمد العنابي مجدداً على المدرسة هذه المرة عبر لوبيتيغي الذي يمتلك سجلاً حافلاً إذ سبق له أن قاد منتخب بلاده إلى مونديال 2018، قبل أن تتم إقالته عشية انطلاق العرس العالمي، بعد إعلان عن التعاقد معه.لم تدم فترة تدريب حارس المرمى للنادي طويلاً إذ تمت إقالته بعد أشهر معدودة وقاد (1019-2022) ثم ولفرهامبتون الإنكليزي (2022-2023) وأخيراً مواطن الأخير وست هام الذي أقاله في كانون الثاني / يناير الماضي.وسيخلف لوبيتيغي (58 عاماً) مواطنه لويس غارسيا الذي تولى المهمة في كانون الأول / العام الماضي، عشية المشاركة في خليجي 26، بعد إقالة مواطنه ماركيس لوبيز "تينتين" الذي قاد العنابي إلى إحراز لقبه الثاني في 2023.وأدى تراجع نتائج "الأدعم" في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بحصده 7 نقاط فقط في ست جولات، وتكبده خسارات ثقيلة أمام (1-4) ، والإمارات (1-3) في و(0-5) في العين إلى إقالة "تينتين" وتعيين مساعده غارسيا خلفاً له.ولم يتمكن غارسيا خلال فترته الوجيزة على رأس الإدارة الفنية للعنابي من تحقيق النتائج المرجوة إذ ودع خليجي 26 من الدور الاول، قبل أن يفقد آماله رسمياً في حجز بطاقة مباشرة إلى نهائيات ، بعد تلقيه خسارة موجعة أمام قرغيزستان (1-3) في بشكيك أعقبت اكتساحه الشمالية في الدوحة (5-1).وتطمح قطر للتواجد في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عبر التصفيات بعد استضافتها النسخة الماضية 2022 على أرضها حين خرجت بخفي حنين بعد تكبدها ثلاث خسارات متتالية أمام الإكوادور، السنغال وهولندا.وقبل الجولتين الختاميتين للتصفيات في حزيران / يونيو المقبل، يحتل المنتخب المركز الرابع في برصيد 10 نقاط متخلفا عن الإمارات الثالثة (13) ومتقدماً على قرغيزستان الخامسة (6) وكوريا الشمالية السادسة (2).