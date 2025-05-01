من هو هداف العالم لعام 2025.. غير متوقع

وسجل حتى الآن 25 هدفاً في 25 مواجهة منذ انطلاق العام الحالي بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه.وجاءت أهداف في 2025 مؤثرة وقادت للاقتراب من نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل ذلك تحقيق لقبي السوبر والدوري والتأهل إلى فرنسا.وسجل ديمبلي في 2025 على مستوى دوري أبطال أوروبا 8 أهداف أبرزها في مرمى وليفربول وأرسنال والثلاثة من فرق .وعلى صعيد الدوري بصم الدولي الفرنسي على 13 هدف، بالإضافة إلى تسجيله 3 أهداف في كأس فرنسا و1 في السوبر المحلي قاد به فريقه للقب على حساب .وحل وصيفاً خلف ديمبلي، مواطنه مهاجم الإسباني بـ20 هدف في 27 مباراة ثم الغيني سيرهو غيراسي مهاجم الألماني بـ18 هدف في 23 مباراة.وجاء هداف برشلونة الإسباني رابعاً بـ17 هدف في 24 مباراة ثم من نفس عدد الرصيد لكن بـ16 هدف حل الإنجليزي مهاجم الألماني خامساً.