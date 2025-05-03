هل سيغادر إنشيلوتي ريال مدريد لتدريب البرازيل؟

وجاءت تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام سلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الـ34 من ، وذلك بعدما تصاعدت الشائعات مؤخرا حول إمكانية رحيله عن بنهاية الموسم الحالي.وكان خروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ، وخسارته لنهائي أمام برشلونة السبت الماضي، قد أدى إلى تكهنات واسعة حول مستقبل المدرب الإيطالي، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى اهتمام المنتخب البرازيلي بالتعاقد معه.وعن هذا الموضوع، أكد أنشيلوتي: "علاقتي بنادي ممتازة، ولا نتحمل مسؤولية ما يتم تداوله في الإعلام، لأن أغلب المعلومات غير دقيقة".وأضاف: "لن أقول شيئا الآن، لا أعرف ماذا سيحدث، لكن أي وداع سيكون رائعا. لم أواجه أي مشكلة مع النادي منذ ست سنوات، وستظل الأمور كما هي حتى آخر يوم لي هنا، والذي لا أعرف متى سيكون تحديدا، ربما يكون ذلك في 25 مايو الجاري" بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني.وحول التكهنات بشأن انتقاله لتدريب ، قال: "الحقيقة أنني أكن الكثير من المودة للفريق، للاعبين، وللجماهير. وسأتحدث عن مستقبلي، في 25 من الشهر الجاري".وبخصوص سؤال صحفي حول ما إذا كان هذا الموسم سينتهي بتتويج ريال مدريد بالدوري، علق أنشيلوتي بكل وضوح: "لا، ولكن ليس من الضروري أن أجيب الآن على أسئلة تتعلق بما قد يحدث بعد 25 مايو".واختتم حديثه بابتسامة قائلا: "أعلم أنني أخيب ظنكم بما أقوله، لكن هذا لا يعنيني، لأن تركيزي ينصب فقط على مهمتي هنا".