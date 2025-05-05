تحديد موعد فراق انشيلوتي عن العاصمة الاسبانية

كارلو أصبح على أعتاب مغادرة وتولي تدريب منتخب بعقد مبدئي لمدة عام واحد حتى 2026.واستمرت المحادثات مع ريال بشأن تفاصيل رحيله، والتي تعتمد بشكل كبير على التوصل إلى اتفاق بشأن راتبه للعام المتبقي من عقده مع .وكان المدرب البالغ من العمر 65 عاماً مدد تعاقده مع ريال مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى عام 2026.وحسب موقع "ذا أتلتيك"، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين ريال مدريد وأنشيلوتي على رحيله عن الفريق ، وفي انتظار إتمام الإجراءات الرسمية.وأضاف الموقع أنه من المتوقع صدور إعلان رسمي يؤكد رحيل أنشيلوتي قبل نهاية موسم ، وقد يتم ذلك فوراً بعد مباراة ضد برشلونة يوم الأحد المقبل، والتي تأتي قبل الثلاث الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.بعد ذلك، يجب على ريال مدريد أن يقرر مَن سيقود الفريق في 2025 الصيف المقبل، حيث يُعتبر ، مدرب ، الخيار الخارجي الأبرز.فيما تظهر عدة أسماء من داخل ريال مدريد لتولي قيادة الفريق في مونديال الأندية فقط، مثل سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم بالنادي، وراؤول ، مدرب الفريق الرديف "كاستيا"، وألفارو أربيلوا، مدرب فريق الشباب "جوفينيل أ".يذكر أن ريال مدريد أصبح أمله الوحيد في الدوري الإسباني، والتي يتأخر فيها بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر قبل الكلاسيكو المنتظر، وذلك بعد خسارة الملك أمام غريمه الكتالوني والإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.