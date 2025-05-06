خبر سار لبرشلونة ومحزن لأنتر ميلان قبل قمة دوري الأبطال

ويستعد إنتر لمواجهة ضيفه برشلونة، اليوم الثلاثاء بملعب ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الفرنسي مدافع الإنتر، تعرض لانتكاسة بعدما شعر بآلام في الكاحل خلال تدريبات اليوم الاثنين".وأوضح أن المدافع لن يستدعى لقائمة النيراتزوري المشاركة في لقاء الغد، ليفقد الفريق الإيطالي لاعبا بارزا بصفوفه.وكانت حالة من الشك قد أثيرت حول مدى قدرة بافارد على اللحاق بالمباراة، بعدما أصيب الأسبوع الماضي، لكنه عاد وتدرب جماعيا قبل أن يتعرض لانتكاسة مؤلمة.وكان لقاء الذهاب في برشلونة الأولمبي، قد انتهى بالتعادل 3-3، علمًا بأن الفائز سيواجه في المباراة النهائية المنتصر من مواجهة آرسنال وباريس .