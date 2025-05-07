اليوم.. 4 مباريات "مرتقبة" في دوري نجوم العراق

ويرتكز الفريق البرتقالي على عروضه المميزة في الجولات الثلاث الأخيرة، إذ تمكن من جمع (7) نقاط من فوزين على دهوك والميناء، بينما تعادل في الاختبار الأخير أمام ، وهو يُمنّي النفس بمواصلة رحلة حصد النقاط من أجل الفوز بمرتبة جيدة في نهاية المطاف.ويبرز في صفوف الكهرباء أموري فيصل وعلي خالد والحارس أمجد رحيم وحيدر والموريتاني محمد سويعيد ومواطنه محمد دلاهي ونهاد محمد وخضر علي والمغربي طرشة.وعلى الجانب الآخر يتطلع أبناء الخابور للعودة إلى طريق الانتصارات، لا سيما أنه لم يذق طعم الفوز منذ (5) جولات على التوالي، ونجح زاخو في فرض التعادل السلبي في المحطة (31)، رافعاً رصيده إلى النقطة (53) على بعد (12) نقطة من المتصد..وفي لقاء ثان يطمح لمواصلة رحلة النجاحات عندما يواجه في ملعب ، ويعوّل ممثل كرة بابل على عاملي الأرض والجمهور لتخطي امتحان اليوم بنجاح والمضي قدماً نحو الاقتراب من المربع .بدوره يأمل فريق صقور الغربية تصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة أمام ، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.من جانبه سيكون ملعب فرانسو حريري مسرحاً لمواجهة وضيفه ، وتمثل هذه المباراة فرصة مناسبة لكلا الفريقين من أجل إحراز النقاط الثلاث، إذ يرنو فرسان المملكة إلى الاقتراب من المراكز المتقدمة، في حين يسعى أصحاب الضيافة للاستفادة من الأخيرة عقب الفوز على ، بغية إضافة نقاط جديدة إلى رصيده.