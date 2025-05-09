اليوم.. المنتخب العراقي لكرة اليد يلاقي نظيره السعودي في كأس العرب بالكويت

ويسعى المنتخب العراقي الى تحقيق نتيجة ايجابية يعوض من خلالها نتائج المباريات السابقة في البطولة والتي لم يظهر فيها بالمستوى المتوقع.وكان قد خاض ثلاث مباريات في البطولة أسفرت عن خسارته المباراة الأولى أمام منتخب بنتيجة (28-26)، وخسر مباراته الثانية أمام منتخب بنتيجة (39-31)، فيما تمكن من الفوز في مباراته الثالثة على منتخب الإمارات بنتيجة (28-23).