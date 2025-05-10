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تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني
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تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني
رياضة
2025-05-10 | 17:25
المصدر:
وكالات
2,256 شوهد
دخل النرويجي
ألكسندر
سورلوث مهاجم فريق
أتلتيكو مدريد
، تاريخ
الدوري الإسباني لكرة القدم
، خلال مباراته أمام فريقه السابق
ريال سوسييداد
، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري "لا ليغا".
وأحرز سورلوث أربعة أهداف متتالية " للروخي بلانكوس" خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على ملعب "ميتروبوليتانو" بالعاصمة
مدريد
وانتهى بذات النتيجة.
واحتاج المهاجم النرويجي إلى 10 دقائق و46 ثانية فقط ليوقع على ثلاثية وهو الزمن الذي جعله صاحب أسرع "
هاتريك
" في تاريخ
الدوري الإسباني
من حيث التوقيت الزمني داخل المباراة، متفوقا بذلك على الرقم القياسي الذي ظل صامدا لعقود طويلة، والمسجل باسم
موندو
لاعب
فالنسيا
، الذي سجل ثلاثية في غضون أول 15 دقيقة ضد
ريال سوسييداد
أيضا في عام 1941 في تاريخ المسابقة الممتدة منذ عام 1929.
وكذلك وفقا للإحصائيات الرسمية للمباراة، فإن المدة الزمنية بين أول أهدافه وآخرها بلغت 3 دقائق و57 ثانية فقط، وهو أسرع "هاتريك" أيضا من حيث الفارق الزمني بين الأهداف في تاريخ المسابقة، متفوقا على الفرنسي كيفين غاميرو، الذي أحرز "هاتريك" لفريق
أتلتيكو مدريد
أيضا ضد سبورتينغ خيخون في 18 فبراير 2017 خلال 4 دقائق و46 ثانية، وهو ما كان يعتبر صاحب أسرع ثلاثية من حيث الفارق الزمني في تاريخ "
الليغا
".
وتعد هذه الرباعية هي الثانية لألكسندر سورلوث في مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سبق له أن سجل أربعة أهداف كاملة "
سوبر
هاتريك" بقميص
فياريال
في مرمى
ريال مدريد
يوم 19 مايو 2024.
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