تسجيل أسرع "هاتريك" بتاريخ الدوري الإسباني

وأحرز سورلوث أربعة أهداف متتالية " للروخي بلانكوس" خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على ملعب "ميتروبوليتانو" بالعاصمة وانتهى بذات النتيجة.واحتاج المهاجم النرويجي إلى 10 دقائق و46 ثانية فقط ليوقع على ثلاثية وهو الزمن الذي جعله صاحب أسرع " " في تاريخ من حيث التوقيت الزمني داخل المباراة، متفوقا بذلك على الرقم القياسي الذي ظل صامدا لعقود طويلة، والمسجل باسم لاعب ، الذي سجل ثلاثية في غضون أول 15 دقيقة ضد أيضا في عام 1941 في تاريخ المسابقة الممتدة منذ عام 1929.وكذلك وفقا للإحصائيات الرسمية للمباراة، فإن المدة الزمنية بين أول أهدافه وآخرها بلغت 3 دقائق و57 ثانية فقط، وهو أسرع "هاتريك" أيضا من حيث الفارق الزمني بين الأهداف في تاريخ المسابقة، متفوقا على الفرنسي كيفين غاميرو، الذي أحرز "هاتريك" لفريق أيضا ضد سبورتينغ خيخون في 18 فبراير 2017 خلال 4 دقائق و46 ثانية، وهو ما كان يعتبر صاحب أسرع ثلاثية من حيث الفارق الزمني في تاريخ " ".وتعد هذه الرباعية هي الثانية لألكسندر سورلوث في مسابقة الدوري الإسباني، بعد أن سبق له أن سجل أربعة أهداف كاملة " هاتريك" بقميص في مرمى يوم 19 مايو 2024.