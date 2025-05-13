تحديد موعد رحيل "المنبوذ" فاسكيز عن مدريد

ومن المنتظر أن ينتهي عقد (33 عاما) مع بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن، لم تجرِ أي محادثات معه من أجل تمديد عقده.وأشار إلى أن سيرحل عن ريال بشكل حر نهاية الموسم الجاري.وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الخطة الحالية تتمثل في مشاركة فاسكيز مع ريال مدريد في بطولة التي تستضيفها خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، وبعدها سيغادر النادي للبحث عن وجهة جديدة.وشدد رومانو على أن الإنجليزي سينضم لريال مدريد ليلعب في مركز الظهير الأيمن الذي كان يشغله فاسكيز.وكان ، ظهير ، أعلن رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات بانتقاله إلى ريال مدريد، حيث تعمل إدارة الناديين على إتمام الصفقة مبكرا لتمكينه من المشاركة في للأندية.