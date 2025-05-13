نجم جديد ينضم إلى مصابي ريال مدريد

ويستضيف نظيره ريال مايوركا، غدا الأربعاء، على ملعب برنابيو، ضمن لقاءات الجولة 36 لليجا، وبعدها سيحل ضيفا على ، قبل أن يستقبل في الجولة الأخيرة.ويتعلق الأمر بالدولي البرازيلي، ، الذي غادر مران ريال الصباحي، اليوم الثلاثاء، وهو يعاني من الإصابة قبل 24 ساعة من مواجهة مايوركا.بذلك ينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين داخل ريال مدريد وهم وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وإدواردو كامافينجا وفيرلان وأنطونيو روديجر.وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" ، فإن رودريجو لن يلعب مع ريال مدريد مجددا في هذا الموسم.وشارك رودريجو هذا الموسم في 51 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وسجل 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركزالتاسع برصيد 47 نقطة.واقترب برشلونة من تحقيق لقب الليجا، بعدما وسع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 7 نقاط، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.