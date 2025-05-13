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نجم جديد ينضم إلى مصابي ريال مدريد

رياضة

2025-05-13 | 12:53
نجم جديد ينضم إلى مصابي ريال مدريد
المصدر:
موقع كووورة
1,084 شوهد

انضم أحد نجوم ريال مدريد، إلى قائمة مصابي الملكي، ليبتعد عن المرينجي في المباريات الثلاث المتبقية بالدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة 36 لليجا، وبعدها سيحل ضيفا على إشبيلية، قبل أن يستقبل ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بالدولي البرازيلي، رودريجو جوس، الذي غادر مران ريال مدريد الصباحي، اليوم الثلاثاء، وهو يعاني من الإصابة قبل 24 ساعة من مواجهة مايوركا.

بذلك ينضم رودريجو إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين داخل ريال مدريد وهم داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وإدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي وأنطونيو روديجر.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن رودريجو لن يلعب مع ريال مدريد مجددا في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وشارك رودريجو هذا الموسم في 51 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وسجل 14 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركزالتاسع برصيد 47 نقطة.

واقترب برشلونة من تحقيق لقب الليجا، بعدما وسع فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 7 نقاط، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
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ريال مدريد

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