قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.. ما هو تصنيف العراق؟

وذكر بيان للاتحاد الآسيوي ورد لـ ، ان "قرعة تصفيات U23 ستُقام يوم 29 مايو".واضاف البيان، ان "منتخب جاء في التصنيف الاول، بينما تُقام التصفيات من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، على أن تُستضيف النهائيات".ادناه التصنيفات:التصنيف الأولأوزبكستان، ، العراق، ، فيتنام، ، قطر، تايلاند، ، طاجيكستان، الإمارات.التصنيف الثانيإندونيسيا، ، ، تركمانستان، ماليزيا، ، ، فلسطين، ، ، كمبوديا.التصنيف الثالثميانمار، ، سنغافورة، قيرغيزستان، الهند، ، لاوس، تيمور الشرقية، تايبيه الصينية، ، الفلبين.التصنيف الرابع، بنغلاديش، منغوليا، غوام، باكستان، ماكاو، نيبال، بروناي، سريلانكا، بوتان، جزر ماريانا الشمالية.