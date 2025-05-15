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قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.. ما هو تصنيف العراق؟

رياضة

2025-05-15 | 11:58
قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.. ما هو تصنيف العراق؟
10,222 شوهد

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان العراق في التصنيف الاول لقرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وذكر بيان للاتحاد الآسيوي ورد لـ السومرية نيوز، ان "قرعة تصفيات كأس آسيا U23 ستُقام يوم 29 مايو".
واضاف البيان، ان "منتخب العراق جاء في التصنيف الاول، بينما تُقام التصفيات من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، على أن تُستضيف السعودية النهائيات".

ادناه التصنيفات:
التصنيف الأول
أوزبكستان، اليابان، العراق، كوريا الجنوبية، فيتنام، أستراليا، قطر، تايلاند، الأردن، طاجيكستان، الإمارات.

التصنيف الثاني
إندونيسيا، الكويت، إيران، تركمانستان، ماليزيا، الصين، البحرين، فلسطين، سوريا، اليمن، كمبوديا.

التصنيف الثالث
ميانمار، سلطنة عمان، سنغافورة، قيرغيزستان، الهند، لبنان، لاوس، تيمور الشرقية، تايبيه الصينية، هونغ كونغ، الفلبين.

التصنيف الرابع
أفغانستان، بنغلاديش، منغوليا، غوام، باكستان، ماكاو، نيبال، بروناي، سريلانكا، بوتان، جزر ماريانا الشمالية.
 

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