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مفاجأة صادمة بشأن ميسي

رياضة

2025-05-19 | 12:52
مفاجأة صادمة بشأن ميسي
842 شوهد

أثار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، حالة من الجدل حول مستقبله مع النادي.

وسُئل ميسي بعد خسارة إنتر ميامي 0-3 أمام أورلاندو سيتي عن أخبار تجديد عقده، ليرد قائلاً: "لا"، حيث ابتسم وانصرف على الفور.

في ضوء ذلك، ذكر الصحفي دييغو مونرويغ، الذي يعمل لدى شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية، أن عملية تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي متوقفة.

وأوضح أن المفاوضات بدأت في عام 2025، وكانت هناك أحاديث في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ورغم أنها ما زالت جارية لكنها متوقفة أو مُجمَّدة في الوقت الحالي بسبب تفاصيل وشروط وغير ذلك.

وشدد مونرويغ على أن النية هي تفعيل خيار التمديد لسنة إضافية، حتى يستمر ميسي مع إنتر ميامي لعام 2026، مؤكداً أن النادي يبقى محتفظاً بالنجم الأرجنتيني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حين انطلاق كأس العالم للأندية.

يذكر أن إنتر ميامي بقيادة ميسي يتواجد على رأس المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا الشهر المقبل، ويتواجد معه أندية الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
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ليونيل

ميسي

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