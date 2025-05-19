مفاجأة صادمة بشأن ميسي

وسُئل ميسي بعد خسارة 0-3 أمام سيتي عن أخبار تجديد عقده، ليرد قائلاً: "لا"، حيث ابتسم وانصرف على الفور.في ضوء ذلك، ذكر الصحفي مونرويغ، الذي يعمل لدى شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية، أن عملية تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي متوقفة.وأوضح أن المفاوضات بدأت في عام 2025، وكانت هناك أحاديث في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ورغم أنها ما زالت جارية لكنها متوقفة أو مُجمَّدة في الوقت الحالي بسبب تفاصيل وشروط وغير ذلك.وشدد مونرويغ على أن النية هي تفعيل خيار التمديد لسنة إضافية، حتى يستمر ميسي مع إنتر ميامي لعام 2026، مؤكداً أن النادي يبقى محتفظاً بالنجم الأرجنتيني في إلى حين انطلاق .يذكر أن إنتر ميامي بقيادة ميسي يتواجد على رأس في للأندية التي تقام في الشهر المقبل، ويتواجد معه أندية وبورتو وبالميراس البرازيلي.