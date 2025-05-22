"قنبلة الميركاتو".. الوداد المغربي يدخل في سباق التعاقد مع رونالدو

ويسعى نادي الوداد لتدعيم صفوفه بنجوم جدد، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم
لكرة القدم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية
في الشهر المقبل.
ووضعت قرعة دور المجموعات الفريق المغربي
في المجموعة السابعة مع مانشستر سيتي
الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ونادي العين الإماراتي.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية
، بأن نادي الوداد دخل في سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو
، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النصر بنهاية الموسم الحالي.
وعقب مزاعم صحيفة "ماركا"، زاد نادي الوداد الجدل جدلا بتفاعله الغريب عبر منصة "X".
ونشر نادي الوداد عبر حسابه الرسمي على منصة "X" فيديو قصير مدته 5 ثوان فقط، به علم البرتغال
، مع أيقونة المصافحة والتي تعني إتمام الاتفاق دون مزيد من التفاصيل.
ولم يكتف الفريق المغربي بـ"التغريدة" السابقة، إنما كذلك تفاعل مع حساب كأس العالم
عبر منصة "X"، والذي نشر صورة للنجم البرتغالي
بقميص منتخب بلاده، مع رمز الساعة الرملية
.
وقرر نادي الوداد هنا الرد برمز الساعة الرملية كذلك، في إشارة أوضح بأن هناك شيء يجهز خلف الكواليس، سيكون ربما قنبلة الميركاتو الصيفي 2025.