"قنبلة الميركاتو".. الوداد المغربي يدخل في سباق التعاقد مع رونالدو

ويسعى نادي الوداد لتدعيم صفوفه بنجوم جدد، استعدادا للمشاركة في لكرة القدم للأندية 2025، التي تستضيفها في الشهر المقبل.ووضعت قرعة دور المجموعات الفريق في المجموعة السابعة مع الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ونادي العين الإماراتي.وأفادت صحيفة "ماركا" ، بأن نادي الوداد دخل في سباق التعاقد مع ، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف النصر بنهاية الموسم الحالي.وعقب مزاعم صحيفة "ماركا"، زاد نادي الوداد الجدل جدلا بتفاعله الغريب عبر منصة "X".ونشر نادي الوداد عبر حسابه الرسمي على منصة "X" فيديو قصير مدته 5 ثوان فقط، به علم ، مع أيقونة المصافحة والتي تعني إتمام الاتفاق دون مزيد من التفاصيل.ولم يكتف الفريق المغربي بـ"التغريدة" السابقة، إنما كذلك تفاعل مع حساب عبر منصة "X"، والذي نشر صورة للنجم بقميص منتخب بلاده، مع رمز الساعة .وقرر نادي الوداد هنا الرد برمز الساعة الرملية كذلك، في إشارة أوضح بأن هناك شيء يجهز خلف الكواليس، سيكون ربما قنبلة الميركاتو الصيفي 2025.