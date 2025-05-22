​تحديد موعد إعلان ريال مدريد عن مدربه الجديد

ويقترب عصر من نهايته في ، بينما سيتولى ألونسو المهمة بداية من الموسم المقبل، حيث أعلن المدرب رحيله بشكل رسمي عن قبل أسابيع.وذكرت صحيفة "ماركا" ، أنه من المتوقع أن يعلن ألونسو مدربا جديدا للفريق يوم 26 من شهر أيار الجاري، أي خلال أقل من أربعة أيام.ومن المقرر أن يوقع ألونسو عقدا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، على أن يبدأ العمل فورا على التحضير للمشاركة ببطولة حزيران المقبل.جدير بالذكر أن سبق له ارتداء قميص بين عامي 2009 و2014، محققا لقب والسوبر الإسباني والليجا، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي.