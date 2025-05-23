العراق و15 منتخبا يتنافسون عليها.. جوائز قياسية لكأس العرب "قطر 2025"

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة سيبلغ 36.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 132.9 مليون ريال قطري)، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، ويضعها ضمن نخبة البطولات الكروية على المستوى العالمي من حيث الجوائز المالية.وقال الشيخ ، وزير الرياضة والشباب ورئيس ، إن "تخصيص هذا الرقم يعكس حرص قطر على الارتقاء بالبطولة إلى مصاف البطولات العالمية"، مضيفا: " 2025 ستكون منصة للاحتفاء بكرة القدم العربية، وتعزيز الوحدة بين الشعوب، وإلهام المواهب الشابة".كما أكد أن البطولة المرتقبة تأتي ضمن الإرث المستدام لنجاح 2022 في قطر، والتي اعتُبرت من أنجح نسخ المونديال على الإطلاق.ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة الأحد المقبل، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة العربية، في ظل توقعات بمواجهات قوية ومشاركة منتخبات الصف الأول في المنطقة.وتعد نسخة "قطر 2025" هي الثانية من البطولة تحت مظلة " "، بعد نسخة 2021 التي استضافتها أيضا.